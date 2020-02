Panini annuncia tutti i fumetti DC Comics in arrivo, ecco la lista completa

La prima live di Panini Comics trasmessa nella giornata di ieri ha confermato che il lancio riservato ai fumetti DC Comics avverrà il prossimo 2 aprile. Oggi, nella seconda diretta ufficiale, si è finalmente parlato di alcuni dei prodotti in arrivo nei prossimi mesi.

Il coordinatore editoriale Nicola Peruzzi ha iniziato parlando dei cinque numeri Alfa che daranno inizio alle pubblicazioni DC. A quanto pare questi saranno riservati ai cinque supereroi principali - Batman, Superman, Wonder Woman, Lanterna Verde e Flash - e conterranno tre storie l'uno: la prima sarà incentrata sulle origini del supereroe, la seconda sarà una storia inedita in Italia e la terza sarà invece incentrata sulle caratteristiche che hanno reso il personaggio quello che è. I numeri Alfa presenteranno delle Cover realizzate da artisti italiani e avranno al loro interno un manifesto Panini.

Peruzzi ha poi rivelato che sempre nel mese di aprile arriveranno ben dieci spillati monografici. In edicola potrete acquistare i due monografici quindicinali da 48 pagine di Batman (Batman e Detective Comics) e Superman (Superman e Action Comics), e i due mensili di Justice League e Wonder Woman. Quest'ultimo in particolare arriverà però nel mese di giugno, in modo da cavalcare l'onda di popolarità del film Wonder Woman 1984. Infine, è stato confermato che a questi prodotti si affiancherà DC Event, fumetto che raccoglierà tutti gli eventi più o meno grandi che daranno "il tempo" alla serie DC Comics, si partirà con l'ottimo Leviathan.

Tra le esclusive presenti fumetteria invece ci saranno i monografici spillati di Aquaman, Lanterna Verde, Flash e Harley Quinn. Chiude i giochi The Dark Knight Returns: Golden Child di Frank Miller, primo titolo della collana DC Prestige Black Label.

Sara Mattioli ha poi presentato i primi Volumi da libreria della collana DC Library, tra cui si annoverano Watchmen, Il ritorno di Cavaliere Oscuro, l'Action Comics #1000 e il Detective Comics #1000, tutti completi di contenuti extra e traduzione rivedute e corrette. Tutte queste uscite saranno disponibili dal mese di aprile.

