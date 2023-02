Panini Calciatori Reloaded, prima bustina speciale: correte in edicola!

La nuova collezione di figurine Panini Calciatori 22/23 è stata lanciata ormai da quasi due mesi ed è finalmente entrata nel vivo con la prima release Calciatori RELOADED, una bustina da 8 figurine da ottenere in edicola oggi 4 febbraio 2023.

Per ottenere la bustina speciale, appassionati e collezionisti non dovranno fare altro che acquistare La Gazzetta dello Sport con Sportweek, facendo attenzione a verificare la presenza della stessa all'interno della bustina trasparente di protezione della rivista settimanale.

All'interno della bustina saranno presenti 8 figurine esclusive, che non potranno essere trovate all'interno di bustine retail e Super Calciatori. In particolare, saranno presenti:

Massimiliano Allegri - COTM Novembre 2022

- COTM Novembre 2022 Moise Kean - POTM Novembre 2022

Mert Muldur - Più amata Sassuolo

Emanuele Valeri - Più amata Cremonese

Marko Arnautovic - Più amata Bologna

- Più amata Bologna Teun Koopmeiners - Più amata Atalanta

Sebastiano Luperto - Più amata Empoli

Roberto Pereyra - Più Amata Udinese

Ricordiamo che Coach of the Month da Agosto a Ottobre e Player of the Month del medesimo periodo saranno disponibili nelle bustine tradizionali, mentre per il resto dovremo attendere le restanti release gratuite di Calciatori RELOADED. I prossimi appuntamenti saranno:

11 marzo 2023

8 aprile 2023

17 giugno 2023

Nel frattempo, ricordiamo che dopo una lunga serie di posticipi è finalmente arrivata la collezione Panini Donruss Elite Serie A, purtroppo riferita alla stagione calcistica 2021/22 ma che si sta dimostrando comunque molto appetibile per gli appassionati.