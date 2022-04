Panini Comics: tutti gli annunci di Planet Manga al Napoli Comicon 2022

Planet Manga non ha di certo tenuto le polveri bagnate negli ultimi mesi, annunciando Nana steelbox e tanti altri progetti in arrivo. Ma con l'arrivo del Napoli Comicon 2022, la casa editrice sforna nuovi annunci di manga e romanzi in arrivo nel 2022 e oltre.

Ecco l'elenco degli annunci di Planet Manga:

Neon Genesis Evangelion Collector's Edition di Yoshiyuki Sadamoto (manga) e Khara (soggetto originale);

di Yoshiyuki Sadamoto (manga) e Khara (soggetto originale); Groundwork of Evangelion, di Hideaki Anno e Kharak, ad agosto in fumetteria e online, completa in tre volumi;

Fireworks - Il Romanzo, di Shunji Iwai (storia) e Makoto Fugetsu (disegni), ad agosto in fumetteria e online;

Excuse Me, Dentist, di Sho Yamazaki, da agosto ogni due mesi in fumetteria e online, in corso con 5 volumi;

Love Emotion Theory di Kyoko Aiba, da agosto ogni mese in fumetteria e online, completa in due volumi;

Nyaight of the Living Cat, di Hawkman (storia) e Mecha-roots (disegni), da agosto ogni tre mesi in fumetteria e online, in corso con 2 volumi;

Togen Anki, di Yuru Urushibara, da settembre bimestrale in edicola, fumetteria e online, in corso con 8 volumi;

Boichi Short Stories , di Boichi, a settembre in fumetteria e online, volume unico;

Pink to Mameshiba, di Tomo Kurahashi, da settembre in fumetteria e online;

Hello Morning Star, di Tomo Kurahashi, da settembre in fumetteria e online, in corso con 2 volumi;

Urasekai Picnic, di Iori Miyazawa (storia originale), Eita Mizuno (disegni) e Shirakaba (character design), da settembre ogni due mesi in fumetteria e online, in corso con 8 volumi;

Blue Sky Complex, di Kei Ichikawa, da settembre ogni due mesi in fumetteria e online, in corso con 8 volumi;

The Spy's Wife, di Ryosuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurosawa (Storia originale) e Masasumi Kakizaki (manga), da settembre ogni mese in fumetteria e online, completo in due volumi;

Okaeri Alice , di Shuzo Oshimi, da ottobre ogni due mesi in fumetteria e online, in corso con 4 volumi;

Nige Jouzu no Wakagimi - The Elusive Samurai , di Yusei Matsui, da ottobre ogni due mesi in edicola, fumetteria e online, in corso con 3 volumi;

Diamond in the Rough, di Nao Sasaki, da novembre ogni due mesi in fumetteria e online, in corso con 4 volumi;

Un Sandwich a Ginza, di Yoko Hiramatsu (testi) e Jiro Taniguchi (disegni), a dicembre in fumetteria e online, saggio;

Una Bistecca a Shitamachi, di Yoko Hiramatsu (testi) e Jiro Taniguchi (disegni), a dicembre in fumetteria e online, saggio;

Mieruko-chan, di Tomoki Izumi, da dicembre ogni due mesi in fumetteria e online, in corso con 7 volumi;

Berserk Special Memorial Edition , di Kentaro Miura, da dicembre in fumetteria e online, un'edizione speciale del volume 41 con una spettacolare riproduzione su tela;

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition, di Atsushi Okubo, da dicembre con cadenza bimestrale in fumetteria e online, riedizione della kanzenban giapponese in 17 volumi;

Planet Manga lancia quindi tanti titoli tutti diversificati al Napoli Comicon 2022. Qual è l'acquisto che vi attira di più?