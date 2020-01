Panini Comics annuncia l'acquisto delle licenze DC Comics, sarà il nuovo editore italiano

Panini Comics è senza dubbio uno degli editori più importanti d'Italia. Con una lunga storia, negli anni ha messo a segno diversi colpi importanti, passando da licenze importanti in campo manga a quelle di fumetti e comics stringendo partnership con Marvel e Disney. Ma il 2020 dell'editore modenese si apre con l'ottenimento di un'altra licenza.

Con una rivelazione a sorpresa affidata alla pagina Facebook personale, Panini Comics annuncia l'acquisizione delle licenze DC Comics per l'Italia. Passano quindi di mano personaggi come Superman, Batman e Wonder Woman che fino ad ora venivano pubblicati sotto l'etichetta RW Edizioni.

Il catalogo di Panini Comics inizierà a presentare i titoli DC Comics a partire dal 2 aprile 2020 in occasione di due eventi fumettistici fondamentali, Play e Romics, a cui parteciperà anche la casa editrice con altre informazioni su questa nuova collaborazione.

I primi titoli ad essere lanciati in Italia da parte di Panini Comics saranno cinque albi Alfa da collezione e lo speciale L'Anno del Criminale, volume di 32 pagine con tre storie brevi. Ulteriori novità verranno diramate nei prossimi mesi dall'editore modenese che ha affidato al direttore editoriale Marco M. Lupoi la dichiarazione che potete leggere nel post in calce. Si apre quindi una nuova epoca per le avventure italiane della DC Comics.