Panini Comics annuncia Cara Becky: il prequel di The Boys è ora disponibile in Italia

Poco più di un anno fa, lo scrittore britannico Garth Ennis presentava The Boys: Dear Becky, una nuova serie di fumetti ambientata nell'universo narrativo di The Boys. Il prequel, composto da otto Volumi e disegnato da Russ Braun, è stato pubblicato negli USA nel corso del 2020 e a partire da oggi è finalmente disponibile in Italia.

Cara Becky, questo il titolo scelto da Panini Comics, si concentra sul passato della moglie di Billy Butcher, che scatena alcune delle dinamiche più importanti nel filone narrativo della serie. Per evitare spoiler sulla serie principale non riporteremo la sinossi, ma possiamo anticiparvi che la serie è ambientata dodici anni dopo la conclusione di The Boys, e che svela nuovi dettagli sul violento passato di Billy Butcher.

Il primo degli otto Volumi è ora disponibile in libreria, fumetteria e store online al prezzo di €21,00. La serie ha ricevuto recensioni generalmente positive in Nord America, con una media voto di 7/10 e delle buone vendite. Vi ricordiamo che la serie originale di The Boys è sempre disponibile nello store online di Panini Comics, e che il racconto diverge da quello della serie televisiva di Amazon Prime Video.

Cosa ne dite? Siete interessati a questo prequel? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste appassionati di supereroi, inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alle migliori serie comics dedicate a Falcon & Winter Soldier, i due protagonisti della nuova serie Marvel trasmessa su Disney Plus.