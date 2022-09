Panini Comics annuncia un mangaka a Lucca: arriva Atsushi Okubo di Soul Eater e Fire Force

Si avvicina il Lucca Comics and Games 2022, una delle manifestazioni italiane dedicate ai fumetti e al mondo nerd in generale più importanti di sempre. Il programma dell'edizione sta prendendo sempre più forma ed è anche giunto il momento di rivelare gli ospiti: per Panini Comics ci sarà Atsushi Okubo, autore di Soul Eater e Fire Force.

Atsushi Okubo, fratello del meno famoso mangaka Akira Okubo (assistente di Masashi Kishimoto in Naruto e disegnatore di Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru), iniziò la sua carriera nel mondo dei manga a 20 anni con l'incontro con Rando Ayamine, che lo portò in orbita Square Enix. Con questa casa editrice pubblicò Soul Eater, il suo primo grande successo, in corso tra il 2003 e il 2013. Si è poi spostato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2015 per pubblicare Fire Force, conclusosi nei primi mesi del 2022.

Adesso Atsushi Okubo sarà ospite in Italia al Lucca Comics and Games per Panini Comics. Entrambi i suoi manga sono editi proprio da Planet Manga, che ha annunciato un incontro con l'autore ogni giorno dal 28 al 30 ottobre per sessioni di firme e incontri con il pubblico. E proprio in questi mesi la casa editrice nostrana si occuperà della pubblicazione di Soul Eater Deluxe Edition.