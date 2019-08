Panini Comics annuncia il ritorno de I Cortili del cuore Deluxe, in edicola dall'8 agosto!

Dopo il recente ritorno di Nana: Reloaded Edition, Panini Comics rinnova la partnership con la mangaka giapponese Ai Yazawa riportando nelle edicole italiane la versione deluxe de "I Cortili del cuore", opera consacratoria dell'autrice pubblicata per la prima volta nel lontano 1995.

Il successo del manga shojo portò addirittura alla creazione di una serie anime, famosa in Italia con il titolo "Curiosando nei cortili del cuore". La serie venne trasmessa su Italia 1 a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000, riscuotendo un notevole successo soprattutto tra il pubblico femminile.

Dopo le recenti riedizioni di altri due capolavori come Paradise Kiss e Nana, arriverà dunque nelle edicole la ristampa de i Cortili del cuore Deluxe, disponibile dal prossimo 8 agosto per il prezzo di 12,90 euro.

Per chi non conoscesse l'opera, la sinossi viene così descritta da Panini Comics: "I Cortili del cuore racconta la storia di Mikako e Tsutomu, vicini di casa e grandi amici fin da piccoli, che iniziano le scuole superiori pieni di sogni per il futuro: lei vuole diventare stilista e aprire una catena di negozi di abbigliamento con il suo marchio Happy Berry; lui è determinato ad affermarsi come fotografo. Realizzeranno le loro aspirazioni? Ma, soprattutto, resteranno solo amici o fra loro nascerà qualcosa di più?"

Ai Yazawa è nata ad Amagasaki, nella prefettura di Hyogo. “Ai” è il suo vero nome; “Yazawa” l’ha scelto in omaggio a un popolare cantante rock giapponese, Eikichi Yazawa. Ha debuttato come mangaka nel 1985, durante il suo ultimo anno di liceo, pubblicando sul magazine per ragazze Ribon della casa editrice Shueisha una storia dal titolo Ano natsu (“quell’estate”). Oltre al fumetto nutre una grande passione per la moda, che la spinge, appena diciottenne, ad entrare in una scuola di fashion design, proprio come Mikako, la protagonista de I Cortili del cuore. Pur lasciando la strada della moda, farà tesoro di quell’esperienza nei suoi fumetti, contraddistinte da uno stile inimitabile e da personaggi che sfoggiano look originalissimi e curati nei minimi dettagli. Oltre a I cortili del cuore, le opere più importanti della Yazawa sono Paradise Kiss e Nana.

E voi cosa ne pensate? Darete una chance a questo vecchio capolavoro? Fatecelo sapere nei commenti! Casomai foste interessati nelle prossime uscite di Panini Comics invece, vi rimandiamo alla news apposita.