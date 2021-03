Panini Comics annuncia ufficialmente Blue Lock: il calcio spietato arriva in Italia

Nei giorni scorsi, l'editore Panini Comics si è divertito nel regalare ai fan italiani indizi sui nuovi titoli che arriveranno nel nostro paese. Tramite l'etichetta Planet Manga, l'editore porterà ben quattro nuove opere provenienti dal Sol Levante.

Nella giornata di ieri 23 marzo 2021, Panini Comics aveva lanciato il quarto e ultimo indizio, rivelando che oggi 24 marzo avrebbe iniziato a rivelare ufficialmente i manga prossimamente in arrivo. E così è stato, dato che sui social di Planet Manga è stato rivelato l'arrivo di Blue Lock, manga sul calcio scritto da Muneyuki Kaneshiro (già autore di As Gods Will, Jagaaaaaan, Grashros) e disegnato da Yusuke Nomura (che in passato ha lavorato su Dolly Kill Kill).

Blue Lock era stato anticipato da un post con un lucchetto azzurro, indizio che è stato colto da moltissimi dei commentatori sui social. Il manga sul calcio è pubblicato dal 2018 su Weekly Shonen Magazine ed ha all'attivo in patria 13 tankobon, l'ultimo dei quali è stato pubblicato a marzo 2021. Il manga, consigliato anche da Hajime Isayama de L'Attacco dei Giganti, vede l'ingresso in un nuovo mondo per il calcio giapponese. Per evitare di far crescere attaccanti senza egoismo e voglia di fare gol, l'associazione calcistica giapponese prepara un piano speciale rinchiudendo in un'accademia le migliori promesse del Giappone che dovranno poi portare avanti la nazionale nei futuri mondiali.

Nel corso delle prossime ore, Planet Manga rivelerà anche i successivi tre titoli rimanenti.