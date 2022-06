Panini Comics celebra il Pride Month: quattro nuovi titoli in arrivo

Nel mese di giugno si celebra il Pride Month, un’iniziativa volta alla tutela dei diritti della comunità LGBTQ+. Per l’occasione, attraverso i propri canali social ufficiali, Panini Comics ha rivelato l’uscita di quattro nuovi titoli a tema.

In un breve filmato pubblicato sui profili social, il Direttore editoriale di Panini Comics, Marco M. Lupoi, ha parlato dell’importanza del Pride Month e di come la casa editrice italiana abbia dato il proprio contributo alla causa.

Per il direttore, il significato di rappresentazione risiede nel volersi identificare nei personaggi di un film, di un fumetto o di un romanzo. Nel caso dei lettori LGBTQ+, fino a qualche tempo fa la rappresentazione all’interno dei fumetti era pressoché un miraggio. Grazie all’impegno dei vari editori, tra cui, per l’Italia, anche Panini Comics, questo miraggio è stato sfatato.

Negli anni, la casa editrice ha portato al debutto numerose opere DC Comics, Marvel e manga giapponesi con protagonisti personaggi rappresentanti della comunità LGBTQ+. Dopo la nuova steel box di Planet Manga per Fullmetal Alchemist, per il Pride Month 2022, Panini Comics ha pensato a qualcosa di speciale. A giugno, arriveranno quattro nuovi titoli a tema, due comics americani e due manga giapponesi.

In Italia, arriva Marvel Pride, un volumetto che raccoglie alcune delle più iconiche “storie che hanno fatto la storia” e una selezione di pagine dedicate ai personaggi LGBTQ+ di questo universo narrativo. Arriva poi DC Pride, antologia che raccoglie dodici storie inedite, alcune delle quali dalle fumettiste italiane Elena Casagrande ed Enrica Eren Angiolini.

Per quanto riguarda il mondo manga, dopo il recente debutto di Naruto Retsuden con Planet Manga, arrivano due belle novità. Sorairo Flutter è un manga scritto da Okura e disegnato da Coma Hashii che racconta la difficoltà nel doversi accettare. Noshiro, non ha mai avuto esperienze sentimentali, ma l’amica Sanada lo porta a riflettere su cosa vuol dire piacere a qualcuno. Il 23 giugno, arriva poi il cofanetto di Our True Colors, serie in tre volumi di Gengoroh Tagame. Questa storia, iconica nel mondo LGBTQ+, esplora i sentimenti di un giovane alle prese con la sfida di essere realmente se stesso.