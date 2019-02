Panini Comics conferma la propria partecipazione al Cartoomics

La casa editrice Panini Comics ha recentemente confermato la propria partecipazione presso la ventiseiesima edizione di Cartoomics, annuale kermesse milanese che si terrà dal’8 al 10 marzo presso Rho. Tutti i dettagli nel comunicato stampa riportato dopo il salto!

PANINI COMICS è pronta a prendere parte alla ventiseiesima edizione di CARTOOMICS, la manifestazione milanese che rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati italiani.



Dall’8 al 10 marzo ci troverete presso l’Area Editori all’interno dello spazio Fiera Milano di Rho, presenti come sempre con tutti i marchi che compongono il nostro ampio catalogo.



Per l’etichetta MARVEL ITALIA Cartoomics sarà l’occasione per lanciare la nuova collana dedicata a CONAN IL BARBARO, un grande ritorno che potrete festeggiare con due super ospiti internazionali, ESAD RIBIC e MAHMUD ASRAR, disegnatori rispettivamente delle copertine e degli interni delle nuove storie del Cimmero, firmate dallo sceneggiatore Jason Aaron. Per celebrare il rientro in casa Marvel del barbaro di Robert E. Howard, tutti gli albi Marvel di marzo avranno una variant celebrativa dedicata al personaggio.



IO SONO CAPITAN MARVEL, LA VITA DI CAPITAN MARVEL, CAPITAN MARVEL – ORIGINI OSCURE: gli amanti dei cinecomics Marvel grazie a questi volumi potranno conoscere meglio la super eroina protagonista del nuovo film con Brie Larson e Samuel L. Jackson. Cartoomics vedrà anche il debutto del personaggio che sta facendo impazzire i fan di oltreoceano, GHOST RIDER COSMICO, con il primo ciclo di storie firmato dall’astro nascente Donny Cates, e arriverà la proposta in volume di FRECCIA NERA, serie vincitrice dell’Eisner nel 2018. Per i neofiti, la nuova collana AVENGERS PRESENTA sarà il viatico migliore prima della visione di Avengers Endgame, con i volumi monografici dedicati a Spider-Man, Capitan America, Thor, Iron Man, Luke Cage e gli Avengers.



Per il marchio PANINI COMICS, ritornerà Gurt, il lisergico personaggio creato da due talenti emergenti del fumetto italiano, Isaak Friedl e Oscarito, con il secondo volume delle sue folli avventure intitolato GURT E IL PIANO DI SOTTO, disponibile anche con una copertina variant firmata da Dan Panosian. ISAAK FRIEDL e OSCARITO per l’occasione saranno presenti in fiera per incontrare i lettori. Tra gli ospiti ci saranno anche MARCO B. BUCCI e JACOPO CAMAGNI, gli autori dello urban fantasy NOMEN OMEN, di cui verrà presentato un nuovo imperdibile albo originale.



Tra le novità più interessanti targate PLANET MANGA che troverete al Cartoomics: BEASTARS, un originale thriller vincitore del Premio Manga Taisho 2018, il cui primo numero uscirà anche con una variant cover effettata; GAME – GIOCHI DEI SEDUZIONE, una piccante novità all’interno della nuova linea Spicy. Oltre ai numeri uno delle nuove serie, da non perdere il COFANETTO ASTROBOY, un’antologia del personaggio più famoso del grande Osamu Tezuka; IN QUESTO ANGOLO DI MONDO, volume cartonato con il capolavoro da cui è stato tratto il film omonimo; HIROMU ARAKAWA ARTWORKS FULLMETAL ALCHEMIST, artbook in grande formato dedicato alle illustrazioni più belle della mangaka, con un’intervista all’autrice e tante curiosità.



Gli amanti dei fumetti DISNEY non dovranno perdere l’esordio del PAPERSERA, nuova miniserie con le avventure giornalistiche di Paperino e Paperoga, con imperdibili storie rare e mai pubblicate in Italia. Per l’occasione sarà distribuita anche un’edizione speciale del quotidiano di Paperopoli diretto da Zio Paperone! Inoltre sarà presentato il volume DeLuxe TOPOLINO E L’IMPERO SOTTOZERO, contenente la celebre avventura di Topolino e Atomino Bip Bip realizzata da CASTY, ospite in fiera, LA STORIA DEL CINEMA DI TOPOLINO, con le più belle storie sulla Settima Arte sceneggiate da ROBERTO GAGNOR, anche lui ospite a Cartoomics. Il talento di SILVIA ZICHE, altro nome di prestigio ospite di Panini, verrà celebrato dal primo di due preziosi volumi monografici, disponibile anche in cofanetto, e da un portfolio dedicato. Come da tradizione, verrà presentata un’edizione variant del settimanale Topolino. L’autore della copertina variant di TOPOLINO 3302, che festeggia il ritorno dei Wizards of Mickey, ROBERTO MARINI, sarà ospite in fiera.



Tra gli incontri, da non perdere la conferenza dal titolo “Un libretto di carta, 70 anni a fumetti”, in cui il direttore di Topolino Alex Bertani e il caporedattore comics Davide Catenacci illustreranno le iniziative in serbo per i 70 anni del settimanale.



Ma Panini Comics a Cartoomics non sarà solo questo: come da tradizione vi aspettano incontri, eventi e tante sorprese che verranno svelati nei prossimi giorni!