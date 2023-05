Panini Comics: inizia la promozione del 20% di sconto dedicata a fumetti e manga

Panini Comics, una delle più grandi case editrici per quanto riguarda il settore del fumetto a livello italiano ed europeo, ha presentato una speciale promozione su gran parte del catalogo. Da oggi, 22 maggio 2023, è infatti possibile acquistare sul sito ufficiale moltissimi di prodotti scontati al 20%. Vediamo più nel dettaglio questa promozione.

Poche ore fa, infatti, Panini Comics ha annunciato attraverso i social l’inizio di una speciale stagioni di sconti che accompagnerà i lettori per diversi giorni. “Non vendiamo librerie. I fumetti per riempirle sì” con queste parole la casa editrice ha lanciato l’iniziativa commerciale ricevendo immediatamente l’entusiasmo dei lettori e degli appassionati. Come è stato anche specificato nel post che potete vedere in fondo alla pagina, la promozione durerà fino all’11 giugno 2023, si tratta quindi di un periodo eccezionale per chi volesse recuperare serie o iniziarle.

Oltre ai volumi singoli, spillati per i comics e in brossura per i manga, le offerte riguardano anche graphic novel, raccolte di storie, e cofanetti per contenere intere serie o volumi speciali come nel caso di All- Star Superman ad esempio. Tutti i prodotti inseriti nella promozione sono stati pubblicati prima del mese di dicembre 2022. Fateci sapere cosa ne pensate di questa promozione targata Panini Comics e quali numeri o serie recupererete nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che Planet Manga ha pubblicato delle speciali variant da collezione di Bleach e One-Punch Man, e ricordiamo che Panini Comics porterà in Italia i due artbook ufficiali di Elden Ring, gioco dell’anno del 2022.