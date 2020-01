Panini Comics ci mostra le uscite di marzo della Marvel Comics col numero 341 di Anteprima

La Panini Comics sta vivendo un periodo molto speciale, grazie alla recentissima acquisizione dei diritti per pubblicare i fumetti della DC Comics in Italia. Adesso diamo uno sguardo in anteprima alle serie Marvel che usciranno nel mese di Marzo per l'editore modenese.

Tra le uscite segnaliamo La storia dell'Unverso Marvel un ricco tomo che racconta la storia della Marvel Comics dagli albori ad oggi. Altra uscite importante è Marvel 1 una proposta che raccoglie le primissime storie della Casa delle Idee mai viste in Italia. Si segnala poi la conclusione dell'evento Absolute Carnage. Di seguito le altre uscite:

Absolute Carnage 3, uscita 12 marzo al prezzo di 6,00 euro

Amazing Spider-Man 33, uscita 12 marzo al prezzo di 6,00 euro

Amazing Spider-Man 34, uscita 26 marzo al prezzo di 5,00 euro

Venom 20, uscita 12 marzo al prezzo di 5,00 euro

Miles Morales: Spiderman 7, uscita 12 marzo prezzo 5,00 euro

X Men 2, uscita 12 marzo al prezzo di 5,00 euro

New Mutants 2, uscita 26 marzo al prezzo di 5,00 euro

Marauders 2, uscita 19 marzo al prezzo di 5,00 euro

X Force 2, uscita 9 aprile al prezzo di 5,00 euro

Avengers 17, uscita 12 marzo prezzo 6,00 euro

Savage Avengers 6, uscita il 26 marzo a 3,00 euro

Capitan America 16, uscita il 12 marzo al prezzo di 3,00 euro

Captain Marvel 2, uscita il 12 marzo alprezzo di 6 euro

Tony Star: Iron Man 17, uscita 12 marzo al prezzo di 3,00

Thor 18, uscita 12 marzo al prezzo di 3,00 euro

Daredevil 10, uscita il 9 aprile al prezzo di 3,00 euro

L'Immortale Hulk, uscita 12 marzo al prezzo di 6,00 euro

Fantastici 4 16, uscita il 19 marzo al prezzo di 5,00 euro

Doctor Strange 20, in uscita il 9 aprile al prezzo di 3,00

Guardiani Della Galassia 9, in uscita il 26 marzo euro 3,00

Deadpool 32, il 12 marzo euro 6,00

Wolverine 74, in uscita il 5 marzo al prezzo di 3,00 euro

Marvel Integrale Spider-Man di Todd McFarlane 4, in uscita il 26 marzo al prezzo di 4,90 euro

Marvel Integrale Gli Incredibili X-Men 15, uscita il 12 marzo al prezzo di 4,90 euro

Marvel Cinematic: Black Wodow Preludio uscita ad Aprile al prezzo di 5,00 euro

uscita ad Aprile al prezzo di 5,00 euro Io sono Black Widow in uscita a marzo al prezzo di 25,00 euro

in uscita a marzo al prezzo di 25,00 euro Black Widow: Marvel Knights in uscita ad aprile al prezzo di 26,00 euro

in uscita ad aprile al prezzo di 26,00 euro Black Widow: La tela della Vedova in uscita ad aprile al prezzo di 16,00 euro

in uscita ad aprile al prezzo di 16,00 euro Black Widow: Mai più bugie in uscita a Marzo al prezzo di 30,00 euro

in uscita a Marzo al prezzo di 30,00 euro Champions 2, in uscita ad aprile al prezzo di 12,00 euro

Invaders 2, in uscita ad aprile al prezzo di 17,00 euro

Gli Stupefacenti X-Men: Ghost Box in uscita a marzo al prezzo di 32,00 euro

in uscita a marzo al prezzo di 32,00 euro Iron Man/Punisher/Hulk: La Fine in uscita il 26 marzo al prezzo di 18,00 euro

Capitan America Marvel Knights-Patria in uscita ad aprile al prezzo di 49,00 euro

X-FORCE – ASSALTO A GRAYMALKIN in uscita ad aprile al prezzo di 27,00 euro

MARVEL COMICS 1 – 80TH ANNIVERSARY EDITION in uscita a marzo al prezzo di 27,00 euro

in uscita a marzo al prezzo di 27,00 euro Thanos: Il Finale Dell'Infinito in uscita ad Aprile al prezzo di 17 euro

X Men Grand Design: Estinzione in uscita ad aprile al prezzo di 22,00 euro

in uscita ad aprile al prezzo di 22,00 euro Spider-verse: Spider Zero in uscita ad Aprile al prezzo di 12,00 euro

Amazing Spider-Man 1: Ritorno alle origini in uscita il 19 marzo al prezzo di 18,00 euro

in uscita il 19 marzo al prezzo di 18,00 euro Punisher 2- Guerra in Bagalia 2 in uscita ad aprile al prezzo di 17 euro

Vecchio Quill 2 in uscita ad aprile al prezzo di 17,00 euro

Capitan America: Nuovi ordini mondiali in uscita ad aprile al prezzo di 24,00 euro

AMAZING SPIDER-MAN: LE STRISCE QUOTIDIANE 1 in uscita ad aprile al prezzo di 45,00 euro

in uscita ad aprile al prezzo di 45,00 euro Mythos in uscita a Luglio al prezzo di 27,00 euro

in uscita a Luglio al prezzo di 27,00 euro LA STORIA DELL'UNIVERSO MARVEL in uscita ad aprile al prezzo di 27,00 euro

in uscita ad aprile al prezzo di 27,00 euro Conan il barbaro 7 in uscita il 26 marzo al prezzo di 5,00 euro

MARVEL OMNIBUS: CONAN — L’ERA MARVEL 3 in uscita ad aprile al prezzo di 79,00 euro

L'Era di Conan: Valeria in uscita ad Aprile al prezzo di 12,00 euro

Grande attenzione viene dato al film di Black Widow con dei volumi dedicati alla sensuale spia russa che milita negli Avengers. Come sapete, a partire dal 2 aprile prossimo sarà la Panini Comics a pubblicare i fumetti della DC Comics. In questo numero di anteprima possiamo trovare alcune proposte di aprile, ma per avere un piano editoriale dovremo aspettare ancora. Vi lasciamo con le dichiarazioni della RW Lion sull'acquisizione dei diritti DC Comics da parte dell'editore modenese