Panini Comics svela i fumetti in arrivo nel 2021, gli annunci a Lucca Changes

In una live trasmessa sul proprio profilo Facebook, Panini Comics Italia ha rivelato tutte le novità in arrivo per l'anno nuovo. Tra storie di orrore, di resilienza e di speranza per il futuro, scopriamo il piano editoriale 2021 targato Panini Comics.

In diretta su Facebook in occasione di Lucca Changes, Enrico Ferraresi, la coordinatrice editoriale Stefania Simonini, la publishing manager Sara Mattioli e il direttore Marco Lupoi hanno svelato tutte le novità che Panini Comics pubblicherà durante il 2021.

Primo annuncio è stato The 7 Deadly Sins, western ambientato nel 1867. Questo fumetto racconterà la storia di un gruppo di criminali condannati a morte. Guidati da un fuorilegge afroamericano, si imbarcheranno in una sanguinosa ricerca di redenzione e vendetta per ottenere ciò che hanno cercato per tutta la vita: la libertà. Il volume uscirà nelle fumetterie italiane nel mese di gennaio 2021.

Il secondo annuncio è sempre targato TKO Studio. Goodnight Paradise, disegnato da Alberto Ponticelli, è una storia di sopravvivenza, un crime che racconta le vicende dell'assassinio di una teenager scappata di casa. Sulle sue tracce si ritrova un senzatetto.

Nuovi arrivi nel 2021 di casa Panini Comics Italia sono The Resistance, graphic novel autoconclusiva incentrata su una pandemia, e Sea of Stars, storia di un padre e di un figlio alle prese con un viaggio ai confini della galassia.

Grandissima attesa per il fumetto di Horizon Zero Dawn, sequel del famoso videogioco targato Sony PlayStation. Sempre in ambito videoludico arriverà il fumetto di The Witcher Fading Memories, franchise noto per i libri e per la serie Netflix. Con una vasta serie di fumetti in arrivo, Panini Comics ha dato via all'era DC Comics. Se le avete perse, ecco tutte le uscite di agosto di Panini Comics.