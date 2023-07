Panini Comics: tutte le novità manga in arrivo nell'autunno 2023

Attraverso una prima diretta dai suoi studios Panini Comics ha presentato molte novità interessanti che si aggiungeranno al catalogo manga a partire dalla stagione autunnale del 2023. Oltre a ribadire gli straordinari ospiti al Lucca Comics & Games, e il ritorno di Billy Bat di Naoki Urasawa, ecco tutti gli annunci.

Nel mese di ottobre Takeshi Obata tornerà in Italia con ben tre serie, una inedita e due riedizioni molto interessanti. L’opera inedita è Show-Ha Shoten, scritta da Akinari Asakura, in cui si racconta la passione di due ragazzi per il manzai, stand up comedy alla giapponese, e allo studio per imparare e migliorare tecniche di comicità e tempi comici. Sempre nel mese di ottobre torneranno Bakuman e Hikaru no Go, rispettivamente in edizione tankobon e kanzenban e con nuove copertine.

Secondo grande annuncio ha riguardato Ayashimon dall’autore di Hell’s Paradise, Yuki Kaku, disponibile in tre volumi, acquistabili sia in cofanetto che singolarmente. Tornano gli yokai in toni più leggeri, in questa commedia soprannaturale dove il mondo dei demoni finisce per scontrarsi con quello della yakuza.

Un’altra novità importante riguarda tre volumi nati dalla collaborazione tra Kodansha e DC Comics, si tratta nello specifico di rivisitazioni di Superman, ossessionato dalla cucina giapponese in una storia stravagante e simpatica che conta attualmente 3 volumi, di Joker, impegnato a prendersi cura di un Batman neonato, e di Batman, in cui Robin è stato rappresentato come un computer sempre pronto ad aiutare Bruce Wayne.

A continuare la serie di annunci è un’agenda perpetua a tema Attack on Titan, definito dai due presentatori come una delle serie manga più rilevanti del loro vasto catalogo. È stato invece solo annunciato il manga di Magic The Gathering, celebre gioco di carte collezionabili ideato da Richard Garfield nel 1993, concluso in Giappone, con 12 volumi, e che verrà portato in Italia ad una data non ancora precisata con una carta speciale di Magic inserita in ogni volume.

Nel mese di novembre 2023 Panini porterà in Italia anche l’artbook The First Slam Dunk re: Source, contenente illustrazioni, studi e approfondimenti dedicati al film di successo diretto dall’autore Takehiko Inoue. Fateci sapere cosa ne pensate di questi annunci e quali serie e opere avete intenzione di recuperare nel ricco autunno 2023 targato Planet Manga.