Panini Comics tra novità e slittamenti: tutte le uscite previste per il mese di maggio

Panini Comics ha appena pubblicato sulle pagine dei propri profili social Anteprima 343, il suo resoconto di tutte le uscite previste per il mese di maggio 2020. Vi ricordiamo che, secondo quanto dichiarato dalla casa editrice pochi giorni fa, non saranno distribuite le pubblicazioni dedicate al circuito delle fumetterie e delle librerie.

Panini Comics ha annunciato una revisione del suo piano uscite lo scorso 13 marzo, dichiarando quanto segue: "Le pubblicazioni destinate invece alle fumetterie e alle librerie non saranno distribuite e non saranno disponibili nemmeno sul sito dell’editore o sui vari marketplace. Attiveremo la vendita diretta su comics.panini.it solo dopo la riapertura dei punti vendita specializzati [...] Le serie regolari da edicola continueranno invece l’originario programma di uscite e saranno quindi in vendita sia nelle edicole che su comics.panini.it".

Niente da fare per le il debutto delle serie DC Comics dunque, slittato al mese di giugno, mentre rimangono disponibili molte novità Planet Manga. Tra le altre cose è stato finalmente confermato il prezzo dell'attesissima riedizione di Akira: il primo dei sei Volumi totali (composto da 362 pagine) sarà acquistabile per 22 euro. Vi ricordiamo che questa nuova versione si potrà leggere da destra verso sinistra.

