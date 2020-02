Panini Comics parla del lancio DC, tutte le novità svelate nella prima diretta

È andata oggi in onda la prima diretta di Panini DC Italia, la nuova pagina social di Panini Comics incentrata sulle pubblicazioni riservate a Batman, Superman e compagni. La live, della durata di circa sei minuti, è stata per lo più introduttiva ed ha confermato che il lancio ufficiale avverrà il 2 aprile 2020.

Marco Lupoi ha aperto la discussione dichiarando quanto segue: "Panini è l'editore DC da due decenni in Brasile e Germania, due dei più grandi mercati al mondo per Superman, Batman e gli altri personaggi. Io personalmente sono lettore DC da bambino ed è da metà degli anni '80 che non ho l'occasione di lavorare per questa casa editrice. Sono passati 34 anni e sono felicissimo di avere questa responsabilità".

Alex Bertani ha poi dichiarato che il lancio sarà anticipato dall'arrivo di cinque numeri Alfa da collezione, seguiti a loro volta da 10 numeri uno distribuiti nel mese di aprile. Sono state introdotte a questo punto le nuovissime City Edition, ovvero delle variant cover raffiguranti gli eroi in diverse città italiane. L'idea è quella di suggellare l'unione tra la DC Comics e l'Italia. Le dieci nuove cover saranno realizzate da altrettanti artisti italiani, ed una di queste vedrà come protagonisti Batman e la città di Modena.

Altre novità saranno svelate nelle prossime due live e al Romics 2020. In calce potete dare un'occhiata al video completo.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'idea delle City Edition? Fatecelo sapere con un commento. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che poche settimane fa sono state confermate le prime uscite primaverili di Marvel Comics, non perdete quindi l'occasione per dare un'occhiata anche a quelle!