Panini Comics parla della nuova veste grafica DC e annuncia: 'È l'inizio di una nuova era'

La seconda live di Panini Comics trasmessa nella giornata di ieri ha rivelato tanti nuovi dettagli sui prodotti DC in uscita ad aprile ed oggi, 12 febbraio 2020, si è conclusa la serie di dirette con un ultimo approfondimento sulla veste grafica dei fumetti in arrivo.

I temi dell'ultima live sono stati principalmente qualità e bellezza. Il coordinatore editoriale Raffaele Caporaso ha innanzitutto sottolineato l'importanza della veste grafica, dichiarando: "È l'inizio di una nuova era di cui stiamo vivendo le primissime ed entusiasmanti fasi. Abbiamo tante responsabilità e non vogliamo deludere nessuno. Essendo un nuovo inizio, ci preme sottolineare che tutti gli albi dell'era DC panini avranno una loro grafica, contraddistinta da due parametri per noi molto importanti: qualità ed identità". Nicola Peruzzi ha poi aggiunto: "Il nostro impegno è sempre stato sotto gli occhi di tutti. I ragazzi lavorano sempre esaustivamente sulla localizzazione dei comics e non vogliamo essere da meno sotto alcun fronte".

A questo punto è intervenuto il responsabile della grafica Alessio Trippetta: "Abbiamo realizzato delle grafiche nuove basandoci su due strade: la prima è la grafica scelta sui Volumi da edicola, molto simile a quella classica della DC con qualche variazione utile a renderla più vicina allo stile Panini, mentre la seconda è quella scelta per le linee da libreria, dove ci saranno dei formati nuovi e diversi da quelli a cui siete abituati. Abbiamo tante idee e stiamo lavorando senza sosta".

Successivamente sono state mostrate alcune anticipazioni. In primis le bozze dello speciale "L'anno del criminale", il primo albo DC a cui Panini ha messo mano che potrete trovare al Modena Play Festival in programma per il 3, 4 e 5 aprile 2020. Inoltre a fine video sono stati mostrati l'omnibus del Quarto Mondo di Jack Kirby, proposto integralmente in un unico Volume, e un altro Volume integrale con la Doom Patrol di Gerard Way. Tante altre novità saranno rivelate nelle prossime fiere.

E voi cosa ne pensate? Qual è stato l'annuncio più interessante delle tre live? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui ve le foste perse invece, vi consigliamo di iniziare a recuperarle partendo dalla prima diretta di Panini Comics.