Panini Comics presenta Eroi a Casa, il fumetto degli eroi Marvel ai tempi del lockdown

L'ultimo anno e mezzo sarà ricordato da molti come un periodo profondamente diverso, in cui miliardi di persone si sono trovate costrette tra le mura di casa, in cerca di nuove attività e modi per passare il tempo. La pandemia Coronavirus però non ha influenzato solo il nostro stile di vita ma anche quello degli eroi Marvel, e un nuovo fumetto è pronto a dimostrarvelo.

Per celebrare la fine della quarantena e quello che si spera possa essere un rapido ritorno alla normalità, Panini Comics ha annunciato Eroi a Casa, un nuovo Volume che, sulla falsariga delle classiche tavole domenicali, farà sorridere i lettori di ogni età mostrando le "vite segrete" di Spider-Man, Hulk, Capitan Marvel, Wolverine, Pantera Nera, Capitan America, Venom e Thor durante il lockdown.

Tra videochiamate e disavventure domestiche tra le più disparate, Eroi a Casa racconta - grazie alle vignette create dal team di disegnatori Gurihiru e dallo scrittore ZebWells - come i grandi personaggi Mavel hanno vissuto questi mesi difficili di isolamento rinchiusi in casa. D’altronde, non poter uscire è difficile per tutti, persino per i supereroi.

Eroi a Casa sarà disponibile a partire da domani, 27 maggio 2021, in libreria, fumetteria e store online. Il prezzo consigliato è di €9,90 per 80 pagine di contenuti, naturalmente a colori, e si prospetta un'ottima lettura per tenervi compagnia in attesa delle altri grande uscite firmate Marvel Comics.

E voi cosa ne dite? Lo acquisterete? Ditecelo nei commenti! Sempre a proposito di novità firmate Panini, vi ricordiamo che presto inizierà la ristampa di Platinum End, e che sul fronte DC arriverà presto l'ambizioso Batman: Il Mondo.