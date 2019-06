La Panini Comics presenta il nuovo volume antologico Spider-Man VS Mysterio

Negli ultimi giorni il web sta impazzando dietro la figura di Spider-Man per due motivi principali: il primo è l'attesissimo film Spider-Man: Far From Home che debutterà il prossimo mese, mentre il secondo è il misterioso countdown su un nuovo fumetto in arrivo. Ma i fan italiani dell'eroe di quartiere possono gioire per un terzo motivo.

La Panini Comics ha rivelato tramite un comunicato stampa che da questo mese è disponibile, nelle fumetterie ed edicole, il nuovo albo Spider-Man VS Mysterio, volume che raccoglie gli scontri tra i due nemici più iconici da 1960 a ora. Mysterio è stato un nemico fondamentale per Peter Parker, il quale ha dovuto affrontarlo più volte nel corso degli anni, e ora sta per farlo anche nella sua versione cinematografica.

Gli episodi fumettistici presenti nel nuovo volume sono firmati da nomi importanti come quello degli scrittori Stan Lee, Tom DeFalco e Dan Slott e dei disegnatori John Romita Sr., Lee Weeks e Marcos Martín. Ecco i dettagli dell'albo:

Volume antologico

Uscita: 13 giugno 2019

13 giugno 2019 Pagine: 200

200 Prezzo: € 24,00

€ 24,00 Rilegatura: Cartonato cucito

Cartonato cucito Formato: cm 17x26

cm 17x26 Interni: A colori

A colori Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

In calce potete osservare la copertina di questo nuovo volume. Intanto, il countdown relativo al nuovo fumetto Marvel Comics con protagonista l'Arrampicamuri continua.