Panini Comics presenta Star Wars: L'Alta Repubblica, i dettagli sulle novità in arrivo

Giovedì 22 aprile una nuova era avrà inizio per tutti gli appassionati di Star Wars. Panini Comics ha annunciato l'arrivo in Italia dell'universo editoriale di Star Wars: L'Alta Repubblica, che includerà i romanzi La Luce dei Jedi e Una Prova di Coraggio e il primo numero della serie a fumetti ambientata nell'Alta Repubblica.

Attraverso un comunicato stampa, Panini Comics ha annunciato che le porte dell'Alta Repubblica si apriranno finalmente anche in Italia. L'editore porterà nel nostro Paese, a partire dal 22 aprile, l'età d'oro dei Jedi.



Per celebrare questo arrivo, Panini Comics inaugurerà il proprio canale Twitch TV con una speciale maratona di oltre 10 ore. A partire dalle ore 12 di giovedì 22, gli spettatori saranno portati in viaggio nell'era dell'Alta Repubblica in una diretta che presenterà il piano editoriale di Star Wars, con approfondimenti a cui parteciperanno numerosi ospiti.



"Nell'epoca dell'Alta Repubblica la Galassia è in pace, governata dalla leggendaria Repubblica e protetta dai saggi Cavalieri Jedi, in un periodo di grande splendore. Le storie presentate in questo ciclo sono ambientate ben 200 anni prima degli eventi di Episodio I, un periodo inesplorato della saga di Star Wars. Sono tre le proposte che danno ufficialmente il via all'atteso progetto: i romanzi La Luce dei Jedi e Una Prova di Coraggio e il primo numero della serie a fumetti ambientata nell'Alta Repubblica, impreziosito da una variant cover realizzata da Gabriele dell'Otto".



Firmato da Charles Soule, La Luce dei Jedi è l'opera che pone le basi su cui si sviluppa l'intero ciclo. Prima dell'Impero, i Jedi illuminavano la via della galassia nell'era dell'Alta Repubblica. Ma anche la luce più accecante può proiettare un'ombra, e qualcosa di molto sinistro sta per sorgere ai margini dei confini della Repubblica.

Una Prova di Coraggio, scritto da Justina Ireland, segue le vicende di Vernestra Rwoh, diventata un Cavaliere Jedi a soli quindici anni. Il suo compito è proteggere il genio undicenne Avon Starros nel viaggio verso la stazione Starlight Beacon.



Il primo volume del fumetto di L'Alta Repubblica, scritto da Cavan Scott e illustrato da Ario Anindito, con i colori della nostrana Annalisa Leoni, è dedicato all'età d'oro dei Jedi. L'edizione con la variant cover avrà un prezzo di cinque euro.

Pronti a entrare in una nuova epoca inesplorata? Nel frattempo, ecco i dettagli sulla seconda ondata di Star Wars: L'Alta Repubblica in arrivo negli USA. Ecco, in anteprima, il primo capitolo di Star Wars: L'Alta Repubblica La Luce dei Jedi.