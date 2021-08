Panini Comics presenta Suicide Squad: i migliori fumetti per prepararsi al film del DCEU

The Suicide Squad - Missione suicida, il nuovo film del DCEU diretto da James Gunn, è già disponibile in anteprima in molti cinema italiani, e debutterà ufficialmente il 5 agosto 2021. Per prepararvi al meglio alla visione della pellicola, Panini Comics vi consiglia tre fumetti da recuperare al più presto, tutti disponibili in questo momento in libreria e negli store online.

Suicide Squad vol. 1: Cattivo Sangue (Cartonato, 136 pagine, €17,00)

In Suicide Squad vol. 1: Cattivo Sangue, lo sceneggiatore Tom Taylor e l’artista Bruno Redondo riuniscono alcuni dei peggiori supercriminali dell’Universo DC – la folle Harley Quinn, l’infallibile cecchino Deadshot, Shark, Cavalier, Magpie e Zebra-Man – per dare vita alla più sanguinosa versione della Task Force X! La loro nuova missione è neutralizzare i super-terroristi internazionali noti come Rivoluzionari, e non tutti ne usciranno vivi… da entrambe le parti!

Suicide Squad vol. 2: I rivoluzionari (Cartonato, 160 pagine, €19,00)

Le avventure continuano su Suicide Squad vol. 2: I rivoluzionari. I membri della squadra sono più che mai assetati di libertà e hanno messo al centro del mirino l’uomo che li ha tenuti sotto scacco negli ultimi mesi: Ted Kord, meglio noto come il supereroe Blue Beetle. Peccato che sulle loro tracce ci sia nientemeno che il più grande detective del mondo… Una storia densa di azione, ironia e personaggi carismatici che chiude con il botto il ciclo di storie dedicato alla Task Force X!

Suicide Squad: La Prova del Fuoco (dal 19 agosto) (Cartonato, 232 pagine, €27,00)

Per chi invece volesse approfondire la propria conoscenza della Squad delle origini creata da John Ostrander e Luke McDonnell e ripartire dall’inizio, Suicide Squad: La Prova del Fuoco è il volume perfetto per recuperare le avventure classiche. L’agente federale Amanda Waller è l’artefice del progetto di impiego di supercriminali carcerati nella squadra chiamata “Task Force X”. Ma i membri coinvolti potrebbero essere meno controllabili del previsto… Per la prima volta raccolte in un volume unico, le storie classiche della serie che ha rivoluzionato il concetto di “criminale”.

Tutti i fumetti sopracitati sono disponibili o preordinabili in questo momento in fumetteria, libreria o store online, e sono perfetti per impreziosire la vostra collezione con le migliori avventure della squadra suicida di DC Comics. In basso potete dare un'occhiata alle cover ufficiali.