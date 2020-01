Panini Comics presenta le uscite manga di marzo con Anteprima 341

La casa editrice Panini Comics è sempre attiva sulla proposta di nuovi titoli per i lettori italiani. All'alba dell'annuncio dell'acquisizione delle licenze DC Comics, la casa modenese non lascia a secco i fan che prediligono gli altri settori come i comics Marvel, i fumetti italiani e Disney e naturalmente i manga.

Tramite Anteprima 341, Panini Comics comunica quali saranno le uscite previste per il mese di marzo 2020. Spicca indubbiamente la nuova versione di One-Punch Man, altro titolo che si unisce al formato "Discovery", mentre arrivano titoli nuovi come uno dedicato a Star Wars.

Star Wars - Lost Stars 1, uscita il 19 marzo al prezzo di 4,90€;

Ragna Crimson 1, uscita a marzo al prezzo di 7,50€;

Inio Asano - Short Stories, uscita a marzo al prezzo di 12,90€;

Enidewi Eniale & Dewiela Cofanetto, uscita a marzo al prezzo di 21,00€;

Enidewi Eniale & Dewiela 1, uscita a marzo al prezzo di 7,00€;

Enidewi Eniale & Dewiela 2, uscita a marzo al prezzo di 7,00€;

Enidewi Eniale & Dewiela 3, uscita a marzo al prezzo di 7,00€;

Somali e lo Spirito della Foresta 2, uscita a marzo al prezzo di 7,50€;

Children of the Sea 4, uscita a marzo al prezzo di 12,90€;

One-Punch Man 1 Discovery Edition , uscita il 19 marzo al prezzo di 1,00€;

, uscita il 19 marzo al prezzo di 1,00€; Boruto: Naruto Next Generations 9 , uscita il 12 marzo al prezzo di 4,90€;

, uscita il 12 marzo al prezzo di 4,90€; Ti amo, ma fatti ammazzare 8, uscita il 19 marzo al prezzo di 4,90€;

L'immortale Complete Edition 6 , uscita a marzo al prezzo di 14,90€;

, uscita a marzo al prezzo di 14,90€; Slam Dunk 7, uscita a marzo al prezzo di 7,00€;

Gunslinger Girls 8, uscita il 19 marzo al prezzo di 7,00€;

Kengan Ashura 8, uscita a marzo al prezzo di 7,00€;

Beastars 13 , uscita il 19 marzo al prezzo di 7,00€;

, uscita il 19 marzo al prezzo di 7,00€; Nana - Reloaded Edition 11, uscita a marzo al prezzo di 6,50€;

Blue Exorcist 24, uscita il 12 marzo al prezzo di 4,90€;

Moriarty the Patriot 10, uscita il 9 aprile al prezzo di 4,90€;

Black Clover 22 , uscita il 9 aprile al prezzo di 4,90€;

, uscita il 9 aprile al prezzo di 4,90€; Fire Force 18, uscita il 19 marzo al prezzo di 4,90€;

Noragami 21, uscita il 9 aprile al prezzo di 4,90€;

Seraph of the End 19, uscita il 26 marzo al prezzo di 4,90€;

Ghost Inn - La Locanda di Yuna 15, uscita il 9 aprile al prezzo di 4,90€;

Maken-Ki! 23, uscita il 19 marzo al prezzo di 5,50€;

Giant Killing 45, uscita a marzo al prezzo di 5,50€;

Arpeggio of Blue Steel 17, uscita a marzo al prezzo di 7,00€;

Ooku 17, uscita a marzo al prezzo di 8,50€;

Takane & Hana 14, uscita il 26 marzo al prezzo di 4,90€.

Un mese ricco per Panini Comics, con qualche uscita programmata già per gli inizi di aprile come il popolare Black Clover o Moriarty The Patriot che sta per ricevere un anime. Spiccano anche le edizioni di L'Immortale, Slam Dunk e Nana che faranno gola a tanti appassionati.