Panini Comics presenta Vedova Nera: i migliori fumetti per prepararsi al film del MCU

Vedova Nera è pronta a debuttare nei cinema di tutto il mondo con Black Widow, il primo film del MCU interamente dedicato alla super spia degli Avengers, e nel caso in cui non voleste arrivare in sala impreparati sarete sicuramente interessati all'ultimo annuncio di Panini Comics.

Per prepararsi al meglio alla visione del film, infatti, la casa editrice vi consiglia di dare un'occhiata ai fumetti imperdibili dedicati alla bella Natasha Romanoff, in cui vengono raccontate le origini del personaggio e alcune delle sue missioni più importanti. Di seguito la lista completa con la sinossi.

Marvel-Verse: Black Widow (Brossurato, 112 pagine, €9,90)

Natasha Romanoff è una spia russa, inviata negli Stati Uniti per portare a termine anche la più dura delle missioni senza alcuna difficoltà. Che si tratti di dare la caccia alla Dinamo Cremisi quando questa attacca la base degli Avengers, o dare una mano a Reed Richards dei Fantastici Quattro, per lei non fa differenza, né si tira indietro se ci sono da aiutare amici come Nick Fury o Daredevil. Queste e altre avventure sono raccontate in Marvel-Verse: Black Widow, un’antologia unica nel suo genere, ideale per iniziare a conoscere il personaggio

Io sono Black Widow (Cartonato, 320 pagine, €25,00)

In America Natasha Romanoff ha presto disertato passando dalla parte dello Zio Sam e da allora combatte insieme agli Avengers contro le più grandi minacce che il super gruppo deve affrontare. Il suo passato però, fatto di piccoli e grandi segreti, di figure controverse ed esperimenti degni del peggior scienziato pazzo, non è facile da dimenticare e la tormenta come una macchia che non riesce a togliere… Per approfondire la sua storia, il titolo da annotare è Io sono Black Widow, un volume antologico, in grande formato, che propone sedici delle più belle e importanti storie che la vedono protagonista, sia come spia che come super eroina, dagli inizi in Russia fino ai giorni nostri e un ricco apparato redazionale per contestualizzare al meglio il personaggio.

Black Widow 1 - I legami che contano (Cartonato, 120 pagine, €16,00)

Dopo averla vista in azione in missioni in giro per il mondo, è il momento di seguire la vita quotidiana di Natasha. Black Widow 1 – I legami che contano raccoglie il primo story arc della serie regolare dedicata a Vedova Nera, un nuovo capitolo della vita di Black Widow scritto da Kelly Thompson (Captain Marvel) e Elena Casagrande (Ultimate Spider-Man). Natasha è stata abituata sin da bambina ad affrontare momenti durissimi nella famigerata Stanza Rossa. Da adulta è stata agente del KGB, poi pedina dello S.H.I.E.L.D e infine parte della squadra degli Avengers. Ora la sua vecchia vita fatta di fughe, inseguimenti e adrenalina è solo un ricordo, o forse neanche quello. Natasha si è costruita una famiglia, un’esistenza ordinaria e non le manca nulla. Ma la realtà è che le cose non sono sempre come appaiono.

Tutti i fumetti sopracitati sono disponibili online su Amazon o nello store di Panini Comics, oppure in fumetteria e libreria. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, e nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità firmate Panini, potete dare un'occhiata alle ultime novità manga del 2021.