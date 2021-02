Panini Comics riporta in Italia 20th Century Boys, svelata a sorpresa la Complete Edition!

Panini Comics ha annunciato sui propri canali social l'arrivo in Italia di una nuova edizione di 20th Century Boys di Naoki Urasawa, denominata "Complete Edition". La distribuzione è prevista per l'anno corrente, insieme ad una valanga di ristampe delle opere più richieste, tra cui Berserk, L'Attacco dei Giganti, Vagabond e tante altre ancora.

L'edizione originale italiana di 20th Century Boys è stata pubblicata da Planet Manga dal 2002 al 2007, ed è composta da 22 Volumi. Nel 2008 la casa editrice ha portato in Italia anche il sequel, 21th Century Boys, composto da altri 2 Volumi. La Complete Edition in arrivo nel 2021 potrebbe includere entrambe le serie, ma i dettagli rimangono momentaneamente ignoti.

Tra le ristampe, Panini Comics ha confermato che nel corso del 2021 saranno sempre disponibili i Volumi delle serie più famose, tra cui Death Note, L'Attacco dei Giganti, Naruto, Boruto, Bleach, Berserk e i più recenti Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e SpyxFamily. In calce potete dare un'occhiata al calendario completo con le ristampe previste per aprile e maggio 2021.

E voi cosa ne pensate? La acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti! Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla lista completa delle uscite Planet Manga del 2021, e al recentissimo annuncio legato all'uscita di Sing "Yesterday" for Me.