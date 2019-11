Panini Comics riporta in Italia gli X-Men, disponibile il primo Volume di House of X!

Buone notizie per tutti i fan degli X-Men perché Panini Comics, il famoso editore italiano incaricato delle distribuzioni Marvel, ha annunciato tramite un Comunicato Stampa il debutto nostrano di House of X e Power of X. Il primo dei sei Volumi di House of X è attualmente disponibile all'acquisto.

Di seguito potete leggere il Comunicato inviatoci dalla casa editrice pochi istanti fa.



"La rivoluzione dei mutanti sta per iniziare: è in arrivo in edicola, fumetteria e online il primo atteso volume di House of X, la nuova serie dedicata ai personaggi nati dal genio di Stan Lee e Jack Kirby, a cura di Pepe Larraz e Johnatan Hickman.



L’epocale operazione di world building curata dallo sceneggiatore Hickman segna un vero nuovo inizio, gettando i semi di un futuro che va ad affondare le proprie radici nel cuore del passato degli X-Men, riscrivendone il presente e il domani. Attraverso la matita di Larraz, ecco finalmente prendere vita il sogno che Xavier ha immaginato per i mutanti. House of X, miniserie edita da Panini Comics e composta da sei numeri, è solo metà del percorso di rivoluzione. La sua lettura va, infatti, strettamente intrecciata con la serie sorella Powers of X, composta da altri sei numeri che costituiscono tasselli fondamentali del nuovo destino mutante. Prese assieme, House of X e Powers of X saranno considerabili come un’unica storia di dodici capitoli, in uscita a cadenza settimanale!".



Il primo Volume, composto da 56 pagine totali, è disponibile all'acquisto ad un prezzo speciale di € 5,40.



Cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che sono stati recentemente confermati gli X-Men che compariranno in Dawn of X, il sequel delle due serie sopracitate.