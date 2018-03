Panini Comics rivela le uscite dei prossimi mesi legate a Marvel Comics e Planet Manga

Durante la giornata di ieri, Panini Comics ha annunciato una ricca valanga di fumetti che raggiungeranno le edicole e le fumetterie di tutta Italia nei prossimi mesi. Da, scopriamo i nuovi fumetti che potremo portare a casa da aprile 2018 in poi!

- PLANET MANGA

Quello di aprile 2018 sarà un mese all’insegna dell’autore nipponico Tsukasa Hojo, in quanto Panini Comics pubblicherà “Io sono City Hunter” e “Noi Siamo Occhi di Gatto”, due cartonati antologici destinati alle sole fumetterie che celebreranno rispettivamente il più abile detective del mondo e le tre inafferrabili sorelle Kisugi.



A maggio, invece, arriverà in Italia il primo volume di Six Bullets, un action impregnato di sensualità e mistero che vede per protagonista un giovane stanco di essere un perdente. Disegnato da Yusuke Osawa, il primo di due albi sarà disponibile a partire dal 17 maggio. Gli studenti di Yusei Matsui potranno tornare in classe con Assassination Classroom Official Character Book - L’ora del registro delle presenze, un fanbook che svelerà tutti i dettagli della vita a scuola.

Sempre a maggior si continua poi con Anna dai Capelli Rossi vol.2, Vampire Knight Memories vol.2, Smokin’ Parade vol.2, Saga of Tanya The Evil vol.2, Devilsline vol.4, Perfect Crime vol.2, Dolly Kill Kill vol.2, Yoku-Oni - Desideri Diabolici vol.3, Happiness vol.4, Arte vol.4, Ken il Guerriero - Ichigo Aji vol.4, La Leggenda di Arslan vol.8, Blazer Drive vol.5, Bungo Stray Dogs vol.8, Fire Force vol.7, Darwin’s Game vol.7, I Cavalieri dello Zodiaco - Episode G: Assassin vol.15, Sky Violation vol.8, Noragami vol.14, Dimension W vol.10, Naruto Color vol.37 e 38, Naruto Gold vol.72, Mobil Suit Gundam 0079 vol.8, Yuki andrà all’Inferno? vol.4 (di 6), Gantz Nuova Edizione vol.30, Kenichi vol.51, Shin Lupin III vol.11, Hiniiru Like a Moth Flying into the Flame vol.5, Dragon Jam vol.15, Fuits Basket vol.7, Amarsi, lasciarsi vol.6, I mille colori dell’amore vol.7 e Le situazioni di Lui & Lei vol.12.

Per la gioia degli appassionati di manga cupi e un po’ spaventosi, il mese di giugno segnerà l’esordio nel Bel Paese di Unemployed Concentration Camp, il thriller a tinte horror realizzato da Rei Akira e Tatsuya Camino. Seguiranno Origin vol.4, Black Butler vol.26 e Black Clover vol.11.

- MARVEL COMICS

Per quel concerne invece gli spillati della Casa delle Idee, a partire dal 10 maggio potremo leggere Capitan America & Capitan America - Gli America (Marvel Generations nr.10), La Potente Thor nr.228, Invincibile Iron Man nr.61, Capitan America nr.97, Amazing Spider-man nr.49, Spider-men II nr.2, Avengers nr.98, Champions nr.12, Deadpool nr.49, Wolverine nr.30 e Marvel Legends 6: Iron Man nr.1.

Il 17 maggio saranno rilasciati X-Men Oro nr.7, X-Men Blu nr.7 e Venom nr.5, mentre il 24 maggio sarà la volta di Amazing Spider-man nr.50, Avengers nr.99, Deadpool nr.50, Wolverine nr.31 e Marvel Legends 7: Nick Fury Agente dello S.H.I.E.L.D. nr.4. Il 7 giugno, poi, potremo leggere Doctor Strange nr.38, Daredevil nr.81, Wolverine 32, Venom nr.6 e I Nuovissimi Guardiani della Galassia nr.8.

Per gli amati delle edizioni brossurate, le proposte di maggio includono Weapon X 3 - Caccia a Weapon H, Spider-Gwen nr.16, La scienza con i Super Eroi maggio e Deadpool Classic 13 - Funerale di uno scherzo della natura. A settembre verrà poi rilasciato X-Men: Grand Design nr.1.

Tra i cartonati in uscita nel mese di maggio troviamo Punisher Collection Diario di Guerra: Grosso guaio ai tropici, Deadpool Collection Deadpool & Cable: Se gli sguardi potessero uccidere (che sarà disponibile anche in edizione variant), Eroi Marvel in bianco e nero: Spider-Man di Stan Lee e John Romita, Capitan Marvel 1 - Ms. Marvel Smascherata!, Avengers - Nuove Alleanze, Young Avengers, Miles Morales Spider-Man Collection 11: Segreto svelato, Deadpool Best 7 - Internato e Ms. Marvel 6 - Civil War II.

A giugno sarà poi la volta di X-Force 2 - Sotto Tiro, Cable- Caccia Infernale, Spider-Man Collection: Le Avventure Cosmiche, mentre a settembre leggeremo X-Men - La Saga di Fenice Nera (Edizione Definitiva), Punisher - The Platoon, Havok & Wolverine: Fusione, Inumani: Re Passati e Futuri, Shu-Hulk di John Byrne (omnibus) e Marvel Masterworks: I Difensori 5.

Infine, già nel mese di aprile potremo acquistare il cartonato Marvel Collection Sam Wilson: Capitan America 2 - Standoff.