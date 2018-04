Panini Comics svela il programma e gli appuntamenti previsti per Napoli Comicon 2018

Tramite un aggiornamento sul proprio sito ufficiale, Panini Comics ha svelato tutti gli appuntamenti da non perdere che popoleranno il programma di Panini e Planet Manga al Napoli Comicon 2018. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Il Napoli Comicon 2018 si terrà alla Mostra D'Oltremare di Fuorigrotta da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio 2018. Sono tanti gli ospiti speciali e le conferenze in programma per Panini Comics: l'ospite di punta è indubbiamente Esad Ribic, disegnatore di Thor: God of Thunder nonché uno degli artisti di punta di Marvel Legacy - il rilancio editoriale dopo la Nuovissima Marvel e successivo a Secret Empire che popolerà le fumetterie ed edicole italiane in estate.

Di seguito tutti gli appuntamenti di Panini Comics previsti per il Napoli Comicon 2018:

Sabato 28 aprile

11.30 – 13.00: TOMMASO VITIELLO & MARCO ITRI - Signing Session.

13.00 – 15.00: ESAD RIBIC - Signing Session a Sorteggio*.

15.00 – 16.00: Panini Comics Presenta - Invito a cena... con sorpresa! - Planet Manga presenta le novità editoriali dell’autunno 2018. Conducono Alessandra Marchioni, Sara Mattioli, Francesca Guarracino.

15.00 – 16.00: MIRKA ANDOLFO - Signing Session.

15.00 – 18.30: JACOPO CAMAGNI & MARCO B. BUCCI - Signing Session.

15.30 – 17.30: LEO ORTOLANI & GIORGIA COSPLAY - Signing Session. [10 ticket]*

18.00 – 19.00: Panini Comics Presenta - Ratboy! Ovvero: i fumetti fanno diventare ciechi?

Domenica 29 aprile

11.30 – 13.00: TOMMASO VITIELLO & MARCO ITRI - Signing Session.

11.30 – 13.00: JACOPO CAMAGNI & MARCO B. BUCCI - Signing Session.

11.30 – 13.30: LEO ORTOLANI & GIORGIA COSPLAY - Signing Session. [10 ticket]*

12.00 – 13.00: Panini Comics Presenta - Legacy E Marvel – verso il futuro!

12.00 – 13.00: MIRKA ANDOLFO - Signing Session.

15.00 – 18.30: TOMMASO VITIELLO & MARCO ITRI - Signing Session.

15.00 – 18.30: JACOPO CAMAGNI & MARCO B. BUCCI - Signing Session.

16.00 – 18.00: ESAD RIBIC - Signing Session a Sorteggio*.

16.00 – 18.00: JULIE MAROH - Signing Session.

Lunedì 30 aprile

10.00 – 11.30: LEO ORTOLANI & GIORGIA COSPLAY - Signing Session. [solo firme]

11.30 – 13.00: TOMMASO VITIELLO & MARCO ITRI - Signing Session.

11.30 – 13.00: JACOPO CAMAGNI & MARCO B. BUCCI - Signing Session.

11.30 – 13.30: JULIE MAROH - Signing Session.

14.00 – 15.00: Fantasy, la riscoperta di un genere multimediale

15.00 – 18.30: TOMMASO VITIELLO & MARCO ITRI - Signing Session.

15.00 – 16.30: MILO MANARA - Signing Session.

15.30 – 18.30: JACOPO CAMAGNI & MARCO B. BUCCI - Signing Session.

16.00 – 18.00: ESAD RIBIC - Signing Session a Sorteggio*.

Martedì 1 maggio

11.30 – 13.00: TOMMASO VITIELLO & MARCO ITRI - Signing Session.

11.30 – 13.00: JACOPO CAMAGNI & MARCO B. BUCCI - Signing Session.

14.00 – 16.00: TOMMASO VITIELLO & MARCO ITRI - Signing Session.

Qual è l'appuntamento che proprio non vorrete perdere? Avete già visto programmi e ospiti di J-POP Manga, Star Comics e Sergio Bonelli?