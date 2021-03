City Hunter torna in Italia: Planet Manga svela la nuova edizione

In seguito alle immagini condivise recentemente da Panini Comics dall'account Facebook arriva la conferma ufficiale: è City Hunter il protagonista del nuovo annuncio che si mostra in una speciale versione.

Già dal 21 Marzo 2021 tramite i propri account social Planet Manga aveva iniziato a suggerire ai fan quale opera avrebbe riguardato l'annuncio odierno. Un'immagine infatti mostrava la scritta "100t" che agli appassionati del manga di Tsukasa Hojo ha ricordato immediatamente il martello utilizzato da Kaori Makimura, una dei personaggi principali di City Hunter.

Dopo la conferma da parte di Panini Comics delle novità riguardanti Blue Lock arrivano dichiarazioni ufficiali in merito anche al secondo annuncio. Come intuito da molti si tratta di un ritorno delle avventure di Ryo Saeba in una nuova edizione denominata XYZ. Essa è composta da dodici volumi e venne pubblicata in Giappone nel 2015 per festeggiare il trentesimo anniversario dell'opera scritta a partire dal 1985.

Per la gioia dei fan di lunga data ma anche di coloro che hanno intenzione di approcciarsi per la prima volta al lavoro di Hojo, il manga sarà disponibile nelle fumetterie, nelle librerie e sul sito dell'editore da Luglio 2021.

In queste ore Planet Manga sta presentando diverse novità, restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni.