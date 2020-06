Panini Comics: tutte le uscite Marvel, DC, manga e Disney di agosto 2020

Panini Comics ha recentemente pubblicato sui propri canali social Anteprima 346, il resoconto online di tutte le uscite previste per il mese di agosto 2020. La lista è consultabile sul sito ufficiale della casa editrice modenese e contiene tutte le novità inerenti alle pubblicazioni Marvel, DC Comics, Disney e Planet Manga.

Le pubblicazioni DC Comics sono ormai iniziate da qualche giorno ma a quanto pare, il mese di agosto ci riserverà più di qualche sorpresa. Tra i tanti arrivi spicca Super Special: eroi e criminali di Brian M. Bendis, autore ritenuto da molti come uno dei più capaci e duttili del recente panorama fumettistico DC. Spazio anche per Il grande libro di Wonder Woman, una raccolta di ben 18 storie con protagonista l'icona femminile del mondo dei supereroi e l'ottimo Batman: creatura della notte.

Tantissime uscita anche tema Marvel, tra cui figura la raccolta Fantastici Quattro: il ritorno degli eroi e il fenomenale Deadpool uccide l'Universo Marvel, storia di Cullen Bunn dai risvolti horror. Novità anche per Daredevil, Spider-Man, Wolverine e Avengers.

Sul fronte manga, agosto è anche il mese di arrivo del tanto atteso Magus of the Library annunciato da Planet Manga un mese fa, oltre che del Volume 31 de L'Attacco dei Giganti (capitoli dal 123 al 126 compresi), il capolavoro di Isayama ormai prossimo alla conclusione. Prosegue inoltre la serializzazione di Plunderer, We Never Learn, Domestic Girlfriend, Beastars e molti altri.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete qualcosa? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!