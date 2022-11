Panini festeggia i 60 anni di Diabolik: in arrivo album in Limited Edition e figurine

Avete visto il nuovo trailer ufficiale di Diabolik 2: Ginko all'attacco? Sia che siate tra i fan di lunga data dell'assassinio dai mille volti sia che vi siate avvicinati al personaggio grazie alla trasposizione cinematografica dei Manetti Bros., sarete felici di sapere che Panini ha pubblicato un album commemorativo per i 60 anni di Diabolik.

L'album, messo in vendita come una Limited Edition destinata al sito web di Panini, è un cartonato disponibile solo in 1.000 copie al prezzo di 49,90 Euro, e verrà distribuito sullo store online del colosso modenese delle carte collezionabili a partire dall'11 novembre prossimo. Inoltre, ogni copia dell'album sarà numerata, a garanzia della sua unicità.

Cosa troverete nell'album? Tra le pagine del raccoglitore potrete leggere il fumetto del tutto inedito "Senza tempo" e il racconto breve "La Regola", mentre nella confezione saranno incluse quattro bustine di figurine: ciascuna bustina conterrà quattro carte da incollare sull'album, insieme ad una card collezionabile. Per completare la vostra collezione, poi, potrete acquistare altre bustine sempre sullo store digitale Panini e in edicola, dove sarà anche disponibile una versione non-limitata dell'album, che con ogni probabilità non godrà del formato cartonato.

Ogni bustina, poi, contiene un coupon con il quale potrete provare a vincere uno dei 60 disegni originali a tema Diabolik realizzati da 12 artisti che, negli anni, hanno collaborato alla realizzazione dell'iconico fumetto. Insomma, un pacchetto che nessun fan dell'antieroe in calzamaglia nera può farsi sfuggire.