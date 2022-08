Planet Manga annuncia le prossime uscite nell'Anteprima 372

Ormai nella seconda metà della stagione estiva, Panini Comics guarda avanti e, attraverso il magazine Anteprima 372, presenta le uscite delle prossime settimane. Per Planet Manga saranno numerose le novità in arrivo e le serie in prosecuzione d’opera.

Mentre l’iniziativa Planet Manga card collection è ancora attiva, l’etichetta di Panini Comics dedicata alle serie manga guarda al futuro con la presentazione delle uscite di ottobre.

Prossimamente, nelle fumetterie italiane ci sarà un ritorno importante. Soul Eater Ultimate Deluxe Edition è l’edizione definitiva del capolavoro di Atsushi Okubo che permetterà di ripercorrere le avventure di Maka, Black Star e Death the Kid nella loro ricerca di novantanove anime di persone malvagie. A proposito di edizioni definitive, da poco è arrivata la Collector’s Edition di Evangelion. Sempre dal maestro Okubo, arrivano anche Fire Force n. 30 e Fire Force n. 1 – Adra Burst Variant. La saga dell’Ottava Brigata di Tokyo ricomincia con una nuova strepitosa cover alternativa con effetto metallico.

Arrivano anche Bota Bota e Beast Complex II, due opere scritte da Paru Itagaki, l’acclamata autrice di Beastars. Debutterà Somnia – Artefici di sogni Omnibus, l’edizione integrale, riveduta e corretta di una delle opere di Li di maggior successo in Francia.

Per le serie manga Disney arrivano The Nightmare Before Christmas – Mirror Moon e Kingdom Hearts - Chain of Memories Silver n.2.

Debutta il primo Official Fanbook di Jujutsu Kaisen, un maxi volumetto che permette di accedere a una grande varietà di informazioni, curiosità e aneddoti sull’opera di Gege Akutami. Questo, verrà accompagnato dal numero 16 della serie manga. Prosegue Boruto: Naruto Next Generations con il volume 17 e Black Clover con il numero 32.

Arriva L’Attacco dei Giganti – La guida definitiva ai personaggi, un volume unico che racconta i segreti di tutti i protagonisti apparsi nella serie di culto di Hajime Isayama. La Colossal Edition di Attack on Titan si chiude con l’arrivo del volume 12.

Sempre a ottobre arrivano la prima ristampa di Gigantomachia, il volume 1 di The Elusive Samurai, Excuse Me, Dentist! 2, Hello Morning Star 2, Boy’s Abyss n. 3. Per tutte le altre serie in prosecuzione a ottobre di Planet Manga vi invitiamo a consultare l’Anteprima 372.