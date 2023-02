Panini, non solo Calciatori: arriva il TCG 'Premium' Donruss Elite sulla Serie A 2021/2022

Se siete collezionisti di figurine e fan del calcio, questa stagione invernale si sta rivelando ricca di sorprese per voi. Dopo il lancio delle figurine dei Calciatori Panini di Serie A, B e C a lo scorso dicembre, infatti, oggi la stessa Panini ha annunciato l'arrivo della Collezione Panini Donruss Elite dedicata al campionato del 2021/2022.

Ma cosa sono esattamente le carte Donruss Elite? La descrizione ufficiale del sito web di Panini spiega che si tratta di trading card americane dedicate al calcio italiano: non semplici figurine adesive come quelle dei Calciatori, insomma, ma una vera e propria collezione "Premium" per i collezionisti più accaniti e per i grandi fan del calcio nostrano.

In totale, la collezione comprende 396 carte, di cui 175 Carte Base, 25 Carte Rookie, 100 Carte di Subset Speciali, 46 Carte Autografate e 50 Card di Memorabilia. Tra queste, inoltre, alcune card saranno disponibile nella doppia versione Rara Parallel, mentre la vera novità di quest'anno è proprio la rarità Memorabilia.

Come sempre, le carte ritrarranno i momenti salienti del campionato di Serie A e i loro protagonisti: per questo motivo, a differenza dell'album dei Calciatori (che si riferisce alla stagione attualmente in corso), la collezione Donruss Elite è dedicata al campionato 2021/2022, quello che si è concluso ormai diversi mesi fa.

D'altro canto, la collezione Donruss Elite doveva uscire a settembre, ma ha ricevuto un rinvio all'ultimo che, infine, ne ha fatto slittare l'uscita all'anno nuovo, forse per via delle difficoltà di approvvigionamento della carta e degli aumenti dei costi delle materie prime. Tuttavia, gran parte dei prodotti della collezione sono rimasti prenotabili per mesi sul sito web di Panini, perciò, se avete già acquistato un album o qualche pacchetto di carte, potreste ricevere il vostro ordine già nei prossimi giorni (o, ancora meglio, averlo già ricevuto a casa).

Altra grande differenza rispetto ai Calciatori Panini è il prezzo della collezione Donruss Elite, che ha un costo per pacchetto decisamente più alto della sticker collection dell'azienda modenese. Lo Starter Pack Donruss Elite, infatti, ha un prezzo di 21,90 Euro e contiene una guida ufficiale, l'album della raccolta e due fat pack da 30 carte ciascuno. Le carte, invece, possono essere acquistate in Retail Box da 20 pacchetti retail, al costo di 80 Euro, oppure in Fat Box Panini da 84 Euro ciascuno, che contengono un totale di 12 fat pack sempre da 30 carte.