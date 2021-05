Panini presenta Batman: Il Mondo, la nuova antologia con 14 storie in uscita a settembre

A settembre DC porterà la guerra di Batman contro il crimine a livello mondiale in una nuova antologia cartonata, Batman: Il Mondo. Questo volume di 184 pagine è un evento editoriale senza precedenti, nel quale team creativi d’eccellenza provenienti da 14 paesi diversi racconteranno storie di Batman ambientate nei loro paesi natali.

Batman: Il Mondo uscirà in contemporanea mondiale martedì 14 settembre - pochi giorni prima del Batman Day 2021 (sabato 18 settembre 2021) - e sarà portato in Italia da Panini Comics, detentore dei diritti per la pubblicazione delle opere DC. Il volume uscirà, tradotto, nei seguenti paesi: Nord America, Francia, Spagna, Italia, Germania, Repubblica Ceca, Russia, Polonia, Turchia, Messico, Brasile, Cina, Corea del Sud e Giappone. Ognuna delle storie realizzate appositamente per questo Volume, dunque, vedrà Batman in uno dei paesi coinvolti in quest’ambiziosa produzione, ed è stato realizzato da una coppia di autori provenienti dallo stesso luogo.

In Italia DC si è affidata ad un vero e proprio quartetto d’assi, composto da Alessandro Bilotta (Mercurio Loi, Dylan Dog) ai testi, Nicola Mari (Dylan Dog) ai disegni, Giovanna Niro (Dylan Dog, Chrononauts) ai colori e Andrea Accardi (Chambara) al lettering. La storia nostrana sarà ambientata a Roma, e vedrà Batman alle prese con un nemico tutto italiano. In calce potete dare un'occhiata a tutte e 14 le Cover.

"Batman è diventato una vera icona pop conosciuta in tutto il mondo", ha dichiarato Jim Lee, editore e direttore creativo DC. "Con Batman: Il Mondo, DC vuole mostrare ai fan di tutto il pianeta che Batman non è solo un personaggio, ma un fenomeno che trascende le lingue e i confini". In attesa di ricevere ulteriori informazioni sull'opera, vi ricordiamo che Panini Comics sta pubblicando anche il crossover Batman/Fortnite: Punto Zero, nato dalla collaborazione tra DC ed Epic Games.