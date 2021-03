Panini presenta Falcon & Winter Soldier, i migliori fumetti per prepararsi alla serie tv

Falcon and The Winter Soldier, la serie televisiva di Marvel Studios ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, ha debuttato su Disney Plus oggi, 19 marzo 2021, e per celebrare l'evento Panini Comics ha preparato un importante annuncio per tutti i fan dei successori di Captain America.

Per prepararsi al meglio alla visione della serie, infatti, la casa editrice vi consiglia di dare un'occhiata ai fumetti imperdibili dedicati a Sam Wilson e Bucky Barnes, in cui vengono raccontate le origini dei due personaggi o le loro vicende più appassionanti. Di seguito la lista completa.

Falcon & The Winter Soldier: Taglia una testa (Cartonato, 112 pagine, €16,00)

Un ufficio pieno di agenti governativi morti. Un nuovo assassino sulla piazza. Due ex Capitan America. Falcon & The Winter Soldier – Taglia una testa raccoglie la miniserie inedita dedicata al team-up tra i due eroi. È una storia dal ritmo irrefrenabile, condita di umorismo e corredata da tavole dinamiche e avvincenti ad opera del romanziere Derek Landy (Skulduggery Pleasant) e dell’astro nascente italiano Federico Vicentini (Amazing Spider-Man). Dopo che un attentato alla vita di Bucky Barnes (Winter Soldier) lo riunisce a Sam Wilson (Falcon), i due vecchi amici vengono coinvolti in una gara contro il tempo per scoprire il nuovo capo dell’Hydra, prima che l’associazione terroristica riveli la sua mortale rinascita al mondo intero. Per questo, Falcon e il Soldato d’Inverno devono dare il loro meglio per evitare uno sterminio di massa.

Falcon and Winter Soldier (Brossurato, 112 pagine, €9,90)

Per avere una panoramica sui personaggi, l’antologia dedicata a Falcon e Winter Soldier è un agile volumetto contenente una selezione di avventure dei due eroi. Tra le storie contenute ci sono la prima apparizione di Sam Wilson, il giorno in cui ereditò lo scudo di Steve Rogers, il segreto dietro la nascita del Soldato d’Inverno e, inoltre, il primo capitolo della recentissima miniserie che li vede agire insieme.

Falcon: L’ascesa dell’Hydra (Cartonato, 144 pagine, €20,00)

Falcon: L’ascesa dell’Hydra è un capitolo fondamentale della carriera di Falcon e della storia recente della Marvel, scritto e illustrato da due fuoriclasse come Rick Remender (Uncanny Avengers) e Stuart Immonen (All-New X-Men). In L’ascesa dell’Hydra Steve Rogers ha ceduto il costume e lo scudo di Capitan America al suo alleato di sempre, Falcon. Il quale sta per scoprire a proprie spese quante e quali siano le responsabilità legate a essere l’incarnazione del Sogno Americano. E, di fronte a un nuovo terribile piano dell’Hydra, il prezzo da pagare per Sam Wilson potrebbe essere estremamente alto.

Winter Soldier: L'inverno più lungo (Cartonato, 336 pagine, €32,00)

Winter Soldier: L'inverno più lungo include le storie del Soldato d’Inverno scritte da Ed Brubaker (Too Old to Die Young) e disegnate da Michael Lark (Daredevil) e Butch Guice (Invaders), corredate da una ricca sezione di contenuti extra. Il volume presenta le avventure del Soldato d’Inverno e della Vedova Nera in Latveria, dove si trovano faccia a faccia con il Dottore Destino e sull’orlo di una potenziale guerra con la nazione europea. Inoltre, vecchi nemici riemergono con nuove identità, e i due agenti segreti si trovano a dover ricorrere all’aiuto di Wolverine.

Winter Soldier: Seconde possibilità (Cartonato, 112 pagine,€16,00)

È sopravvissuto alla morte, alla perdita della sua stessa identità, a una vita di omicidi. Il Soldato d’Inverno si è impegnato duramente per espiare i suoi peccati passati, ma non è abbastanza. In Winter Soldier: Seconde possibilità (di Kyle Higgins e Rod Reis), dopo aver trovato una sorta di redenzione personale, Bucky Barnes aiuta altre persone a uscire da una vita criminale, per offrire loro la stessa opportunità e per rendere più sopportabile il dolore che ancora si porta dentro. Ma ognuno è diverso, e non tutti possono essere salvati. Quale destino attende il giovane RJ, trasformato dall’Hydra in uno spietato assassino?

Tutti i fumetti sopracitati sono disponibili online su Amazon o nello store di Panini Comics, oppure in fumetteria e libreria. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, e nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità firmate Panini, potete dare un'occhiata alle migliori uscite manga del 2021.