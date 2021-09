Panini salta Lucca Comics e Romics: la casa editrice non parteciperà alle fiere autunnali

In un comunicato stampa condiviso solo poche ore fa, Panini Comics ha annunciato in via definitiva che non presenzierà alle fiere autunnali di settore, tra cui il Lucca Comics & Games 2021 e la nuova edizione del Romics. La casa editrice ha spiegato che anche se non sarà presente alle fiere, continuerà comunque a comunicare con i fan tramite contenuti digitali.

Nel comunicato stampa visibile in calce, l'editore modenese ha spiegato che gli stand non saranno presenti alle fiere autunnali a causa dell'emergenza sanitaria, che purtroppo continua a rendere molto difficile la gestione degli eventi in presenza. Panini Comics ha dunque deciso di adottare una linea prudenziale, in osservanza delle norme vigenti per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Naturalmente si tratta di una pessima notizia per tutti, organizzatori e fan, visto che l'assenza di Panini implica anche quella delle sottoetichette come Planet Manga, delle grandi serie Marvel/DC Comics e dei fumetti di Topolino. In tutti i casi, l'editore ha confermato che tutti i titoli che sarebbero stati presentati in anteprima alle fiere saranno comunque disponibili all'acquisto a partire dalla settimana precedente l'inizio delle manifestazioni.

