Panini, le uscite del 10 Marzo: cosa comprare tra Marvel, DC e Disney

Settimana ricca di uscite, quella del 10 Marzo, per quanto riguarda la casa editrice modenese: tra Omnibus Marvel, volumi dedicati ad approfondire Doctor Strange e romanzi di Star Wars, andiamo a scoprire le opere che Panini Comics ha selezionato per questa settimana.

In casa Marvel, spicca sicuramente il volume Io Sono Doctor Strange: una raccolta delle storie più importanti nella mitologia dello Stregone Supremo pensata per i nuovi lettori e per chi ha voglia di approfondire la sua conoscenza del personaggio in vista dell'uscita del suo nuovo film (qui il nuovo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Restando in tema, Panini propone anche Doctor Strange: Il Giuramento, volume della collana Marvel Must Have che raccoglie tutti i numeri della miniserie Doctor Strange: The Oath, considerata tra le storie imprescindibili del personaggio.



Altri volumi da tenere in considerazione sono Marvel-Verse: She-Hulk, contenente numerose storie selezionate per conoscere le origini di Jennifer Walters e farsi un'idea delle sue avventure più famose; Marvel Omnibus: Universo Marvel Di John Byrne 2, secondo numero della raccolta di storie realizzate dal fumettista; e Marvel Masterworks Capitan America 11, che porta a conclusione il ciclo di storie realizzate da Jack Kirby sul personaggio.



Completano le uscite Marvel i volumi: X-Men Legends 2, Black Cat 4, Silver Surfer: Requiem, Hellions 3, Marvel Action: Origins, La Maledizione dell’Uomo Cosa, L’Immortale Hulk 7 e Invaders Classic 2; mentre per quanto riguarda gli albi spillati troviamo: Venom 7, Avengers 7, Daredevil 33, Amazing Spider-Man 81 e X-Force 23.



Tra le proposte dedicate alla Distinta Concorrenza, spiccano i volumi dedicati al Cavaliere Oscuro (qui la nostra recensione del film The Batman): Batman di Scott Snyder 22, contenente All-Star Batman (2016) #4/6; e Batman: Cavaliere Maledetto, dedicato alle storie della coppia Jeph Loeb-Tim Sale. Le altre raccolte proposte sono Sweeth Tooth 4, Catwoman 6, I Coraggiosi e gli Audaci 3 e Dc Classic: i Migliori del Mondo 2, mentre per quanto riguarda gli spillati, troviamo Superman 33, Lanterna Verde 22 e Flash 22.



Sul fronte Star Wars, Panini propone il romanzo L’Alta Repubblica – Fuori dalle Ombre di Justina Ireland; l'Omnibus Star Wars: Le Età di Star Wars, che contiene tutti gli speciali della serie Age of Republic; e Star Wars: La Guerra dei Cacciatori di Taglie 1, primo numero di quello che viene definito "il più grande crossover della storia di Star Wars".



Per quanto riguarda il mondo Disney, questa settimana è il turno di Topolino 3459 + Topolibro La Matematica Raccontata da Topolino; Zio Paperone 45 + Topodollaro Orazio; Il Club dei Supereroi 5, contenente, tra le altre storie, anche "Paperino e il superdinamo" di Carl Barks; I Grandi Classici Disney 75 e il volume 100% Disney: Mistero dedicato a indagini e investigazioni.