Paninic Comics presenta Batman: L'Impostore, una nuova miniserie in uscita ad ottobre

DC Comics ha presentato Batman: The Imposter, una nuova miniserie in tre parti scritta dallo sceneggiatore del film The Batman (2022) con Robert Pattinson e disegnata dal fumettista italiano Andrea Sorrentino. Panini Comics ha annunciato che porterà la serie in Italia a partire dal 12 ottobre, con il titolo Batman: L'Impostore.

Scritta dallo sceneggiatore e regista Mattson Tomlin (Project Power, Little Fish, The Batman) e disegnata dall’italiano Andrea Sorrentino (Gideon Falls, Joker: Il sorriso che uccide, Green Arrow), la nuova miniserie mostrerà, secondo quanto riferitoci, "una Gotham violenta e disperata, dove ogni pugno fa davvero male e ogni azione porta a conseguenze che vanno molto al di là dell’immaginazione di Batman".

"Sono un fan di Batman da sempre e poter raccontare la mia visione di Gotham è un sogno che si avvera", ha affermato lo scrittore Mattson Tomlin. "La domanda “cosa accadrebbe se Batman esistesse davvero?” ha un potenziale enorme, e analizzare le sue conseguenze narrative più estreme permette di raggiungere orizzonti che di recente non sono stati esplorati nelle storie a fumetti. Batman: L’Impostore presenta Bruce Wayne e le persone vicine a lui esaltando i loro difetti più tragici e, allo stesso tempo, rendendo tutti i personaggi molto credibili. Gli ostacoli che Batman dovrà affrontare sono figli di una realtà che rispecchia da vicino la nostra".

"Avevo già disegnato Batman nelle vesti di co-protagonista in un paio di occasioni, ma questa è la prima volta in cui ho la possibilità di lavorare su una storia dedicata interamente a lui", ha aggiunto Andrea Sorrentino. "È incredibile. Sono un suo grandissimo fan sin da ragazzo e dalla visione del Batman di Tim Burton del 1989: avere la possibilità di lavorare con Mattson e Jordie (NdR. Jordie Bellaire, colorista della serie) per questa nuova interpretazione del Cavaliere Oscuro è come ricevere un regalo di Natale in anticipo!".

Panini Comics ha annunciato che la serie debutterà il 12 ottobre e che sarà composta da tre parti. La raccolta in Volume cartonato sarà disponibile a partire da febbraio 2022. In calce potete dare un'occhiata alla cover.

E voi cosa ne dite? Vi ispira questa nuova miniserie? Ditecelo nei commenti! Sempre a proposito del Cavaliere Oscuro, vi ricordiamo che Panini pubblicherà anche l'antologia Batman: Il Mondo a partire da settembre, e che al momento è in corso la distribuzione di Batman/Fortnite: Punto zero.