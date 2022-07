Panty & Stocking with Garterbelt, Studio Trigger annuncia il ritorno dell'anime

A distanza di oltre un decennio dai primi tredici episodi, Panty & Stocking with Garterbelt trova n seguito. Nel corso dell'Anime Expo 2022, lo Studio Trigger ha infatti annunciato grosse novità in arrivo per il franchise.

Durante il relativo panel alla manifestazione che si è svoltaa Los Angeles, Studio Trigger ha sorpreso i fan con uno scioccante ritorno. Lo staff, ha infatti mostrato una brevissima clip che mostrava i protagonisti principali di Panty & Stocking with Garterbelt, in posa e con il dito medio in bella mostra, e su cui era incisa la frase "New Panty & Stocking".

I primi tredici episodi della serie sono stati trasmessi in origine nel 2010, prodotti dallo studio GAINAX sotto la direzione di Hiroyuki Imaishi, la composizione di Geek Fleet e i design di Atsushi Nishigori. Al momento, non sappiamo ancora se lo staff verrà riconfermato anche a distanza di tutti questi anni.

Un nuovo progetto per la serie era stato anticipato nel 2016, quando GAINAX rivelò di stare lavorando a qualcosa di legato al franchise. La produzione di un seguito per Panty & Stocking with Garterbelt, è però passata nelle mani di Studio Trigger, che all'Anime Expo ha mostrato anche l'intro di Cyberpunk: Edgerunners, la serie anime basata sul videogioco di culto che arriverà su Netflix.