Panty & Stocking with Garterbelt: Studio Trigger conferma il ritorno dell'anime

Poche aziende nel settore dell’animazione possono vantare la fama di Studio Trigger, caratterizzato da un vasto curriculum, numerose collaborazioni, come quella con Disney per due episodi di Star Wars: Visions, e produzioni future annunciate durante l’Anime Expo 2023 capaci di sospendere con grandi ritorni.

Era l’Anime Expo del 2022 quando alcune delle figure centrali dello studio avevano asserito di voler realizzare una serie relativa all’universo di Panty & Stocking with Garterbelt, ma allora i diritti dell’opera erano ancora in mano allo studio Gainax. Un anno dopo Trigger annuncia l’ufficialità del revival della commedia fantasy basata sulle disavventure su Daten City dei due angeli scacciati dal paradiso per i loro dubbi comportamenti.

Stando a quanto confermato dai produttori esecutivi di Trigger stessa, l’azienda avrebbe ottenuto i diritti della serie dopo lunghe trattative. Separare Panty & Stocking with Garterbelt dallo studio originario non deve essere stato sicuramente semplice, considerando anche che nel 2016 Gainax aveva annunciato diversi progetti, mai arrivati sul mercato.

Tuttavia, le trattative sono andate a buon fine, e l’ideatore della serie, Hiroyuki Imaishi, che lasciò Gainax anni fa per fondare proprio Trigger al fianco di Masahiko Otsuka, può finalmente tornare a inserire la sua visione originale sulla storia, magari espandendo quel simpatico, colorato, e divertente universo che nel 2010 aveva conquistato moltissimi spettatori. Durante l’Anime Expo 2023, infatti, il team di Trigger ha confermato di avere abbastanza materiale da coprire 10 stagioni di Panty & Stocking with Garterbelt, una prospettiva niente male per i fan della serie.

