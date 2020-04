Il papà di Dragon Ball, Akira Toriyama, festeggia oggi i suoi 65 anni!

Il papà di Dragon Ball e di Dr.Slump, Akira Toriyama, festeggia oggi il suo 65esimo compleanno. Grazie alle sue storie, l'autore giapponese è diventato rapidamente uno degli autori più influenti del medium.

Toriyama incomincia a mostrare tutto il suo talento sin dalla serializzazione di Dr.Slump, un'opera di 18 volumi pubblicata sul magazine di Weekly Shonen Jump e che gli valse lo Shogakukan Manga Award nel 1981.

L'esplosione definitiva arriva nel 1984, anno in cui incomincia la serializzazione della sua seconda opera su Jump, Dragon Ball. L'autore, nonostante fosse insofferente ai frenetici ritmi settimanali del magazine, continuò a disegnare la serie fino al 42esimo volume, al termine del quale dichiara di aver concluso l'opera per "andare avanti con la vita".

La forza di Dragon Ball è quella di aver conservato, ancora oggi, una freschezza che la rende un'opera senza tempo. Certo, la storia è piuttosto semplice e si discosta dall'ambizione narrativa delle produzione moderne di Jump, ma se c'è un aspetto in cui l'autore ha fatto scuola - e ancora oggi primeggia - è la sua straordinaria capacità di storytelling.

L'autore, grazie al suo occhio cinematografico, riusciva a imprimere su carta delle sequenze di rara fluidità, un aspetto ereditato dalla messa in scena di un maestro come Tezuka e che trova il suo culmine nelle scene d'azione, ancora oggi un punto d'arrivo per molte firme dell'industria.

Al momento l'autore collabora con Toyotaro alla realizzazione di Dragon Ball Super, anche se il suo reale coinvolgimento nel comparto narrativo è ancora oggi un punto interrogativo. Di sicuro, il sensei ha partecipato attivamente all'ultimo lungometraggio del franchise, Dragon Ball Super: Broly, che ha riscritto le origini del potente saiyan e lo ha ricontestualizzato nel canone della serie.

La storia di Dragon Ball è stata improvvisata? Secondo Akira Toriyama, sì. Sapevate che Akira Toriyama usò la Siberia come fonte d'ispirazione per una location di Dragon Ball?