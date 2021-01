Il papà di Gundam, Yoshiyuki Tomino, su Demon Slayer: 'Il successo? una coincidenza'

La crescita in termini di popolarità di Demon Slayer e il suo successo al botteghino hanno pochi precedenti nella storia dell'animazione giapponese. Il film sequel del franchise ha superato La Città Incantata di Miyazaki, un capolavoro assoluto che da anni trionfava nel Sol Levante. Come può il successo essere solo una "coincidenza"?

Il celebre papà di Mobile Suit Gundam, Yoshiyuki Tomino, ha recentemente partecipato a un'intervista per Livedoor News in cui ha commentato l'attuale fenomeno Demon Slayer. Per cominciare, ha descritto l'attuale panorama degli anime rimarcando la quantità di titoli mainstream che, oggigiorno, necessitano di più serietà per distinguersi gli uni dagli altri. Demon Slayer c'è riuscito e Tomino non ha potuto fare a meno di manifestare la propria invidia per un titolo che ha richiamato a sé uno staff così abile e talentuoso.

"Non appena è arrivato Demon Slayer ho pensato "Caspita! Quei ragazzi la sanno proprio lunga". I doppiatori sono fantastici, un compositore che tutti sanno essere bravissimo. Così tante persone talentuose tutte insieme! In un certo senso ho iniziato a provare qualcosa di più dell'invidia e ho pensato tra me e me "Amico, questi sono di un altro pianeta"."

Continuando, ha aggiunto:

"Detto questo, non penso che Demon Slayer sia un'opera complessa o calcolata. Penso che il suo assemblaggio sia stato frutto di una coincidenza. È strano avere personalità che si incastrano così perfettamente."

Tomino ha infatti spiegato che nell'industria spesso alcune persone vengono scelte per un lavoro per caso o perché i loro programmi (calendari) si allineano per coincidenza o per cause di forza maggiore, motivo per cui è raro trovare tanti talenti in un colpo solo.

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole, siete d'accordo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. A tal proposito, sapevate che la nuova serie animata di Mobile Suit Gundam arriverà nel 2021?