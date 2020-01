Il papà di Vinland Saga incoraggia un fan afflitto da depressione con bellissimi messaggi

Molte volte si tende a dimenticare il volto di coloro che si celano dietro la serializzazione di famosissimi manga. Makoto Yukimura, celebre autore del manga di Vinland Saga, si è accorto che tra i suoi fan vi si nascondeva un appassionato afflitto da depressione e ha provato a incoraggiarlo con alcuni meravigliosi messaggi.

Il successo di Vinland Saga non è che uno specchio della straordinaria bontà che contraddistingue Yukimura. Appena qualche giorno fa, infatti, un fan ha chiesto in risposta a un post su Twitter del mangaka come "un perdente potesse diventare un autore di talento come lo stesso sensei". Preoccupato della salute del fan, il fumettista ha provato a incoraggiare il suo stesso appassionato, avvertendolo che, in base alle sue esperienze, non esiste un vincitore o un perdente, ma che tutto dipende da quello che facciamo in futuro e, pertanto, ogni cosa che abbiamo adesso non è niente di importante.

Dopodiché, ha dato suggerimenti al ragazzo in merito a come migliorare nel disegno, prendendo come spunto le fotografie poiché aiutano a perfezionare le proprie abilità grazie ai segreti che si celano all'interno. E proprio tramite questa via, è possibile emulare nella realtà un semplice disegno, purché esso venga completato. Perché solo completando un disegno ogni giorno è possibile ammirare la propria crescita passo dopo passo. E non c'è aiuto migliore che affidarsi al talento del proprio autore preferito per imitarlo e crescere nella propria indipendenza. Migliorare è possibile, basta credere nelle proprie capacità.

Un insegnamento meraviglioso, degno della caratura di uno degli autori attualmente più amati in circolazione. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra disposizione.