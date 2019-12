Il Papa vola in Giappone e indossa una t-shirt a tema anime, a Tokyo è l'evento dell'anno

Accoglienza da Idol per Papa Francesco, tornato in Giappone 38 anni dopo l'ultima visita di un pontefice. Dopo aver visitato alcune importanti tappe nella giornata di lunedì infatti, il Santo Padre è sbarcato a Tokyo, riaddobbata per l'occasione con numerose bancarelle e striscioni, praticando la messa allo stadio Tokyo Dome davanti a 50000 fedeli.

Più nello specifico, dopo essere approdato in terra nipponica lunedì scorso, Bergoglio ha innanzitutto visitato la città di Nagaski e successivamente il Parco della Pace di Hiroshima, porgendo il proprio rispetto alle vittime della bomba atomica.

Una volta atterrato a Tokyo, il Papa si è diretto alla Cattedrale Santa Maria dove durante un incontro con i fedeli più giovani, ha accettato e indossato la buffa maglia visibile in copertina. La t-shirt presenta dei chiari riferimenti agli anime e mostra in primo piano il volto sorridente del Santo Padre.

All'esterno del Tokyo Dome intanto sono apparse le prime bancarelle con il merchandising ufficiale, tra cui si annoverano la t-shirt "Papa in Giappone" da 3300 yen (27 euro), giacche da 7200 yen (60 euro), asciugamani da 990 yen (8 euro) e delle buste da 1650 yen (14 euro). Alcuni scatti della giornata sono visibili in calce all'articolo.

L'industria degli anime in Giappone sta spiccando il volo e non è certo una sorpresa che anche in occasioni come questa ci sia qualche riferimento ad essi.

E voi cosa ne pensate? Vi aspettavate un'accoglienza del genere? Fatecelo sapere nei commenti! Se non l'avete ancora fatto inoltre, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle nuove direttive dell'ONU riguardante proprio il mondo anime.