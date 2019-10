Paper Girls: il disegnatore Cliff Chiang sarà ospite al Lucca Comics & Games 2019

Il parco ospiti del Lucca Comics & Games 2019 continua ad ampliarsi, secondo quanto rivelato in data odierna dalla casa editrice italiana BAO Publishing. In occasione della conclusione di Paper Girls infatti, è stato annunciato che Cliff Chiang, il disegnatore dell'opera, sarà presente alla fiera per scambiare quattro chiacchiere con i fan.

"La serie co-creata da Brian K. Vaughan e Cliff Chiang giunge al suo epilogo. Riusciranno le quattro dodicenni che consegnano giornali a tornare nel 1988, da dove erano partire? Sopravvissute alle avventure avanti e indietro nel tempo, partono per un'ultima impresa che culmina nell'epico finale di questa saga, di cui è stato annunciato anche l'adattamento a serie TV per Amazon. Il disegnatore Cliff Chiang sarà ospite allo stand BAO Publishing durante Lucca Comics & Games.

L'attesissimo capitolo finale di una delle serie più amate degli ultimi anni.

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l'uscita di Paper Girls 6 il capitolo conclusivo della saga ideata da Brian K. Vaughan (testi) e Cliff Chiang (disegni).

Questo sesto e ultimo volume della saga è una montagna russa emotiva per Erin, MacKenzie, KJ e Tiffany: le quattro dodicenni di Stony Stream che consegnano giornali. Il loro viaggio, iniziato nel 1988, le ha portate in giro per il passato remoto e il futuro più distopico. Sta per concludersi la loro epopea, legata alla guerra tra i Vecchi e i giovani ribelli, che non esitano a modificare il corso della Storia per proteggere la propria libertà.

Lo sceneggiatore Brian K. Vaughan, ideatore dell'amatissimo Saga, e Cliff Chiang, leggendario disegnatore di Wonder Woman, realizzano un finale mozzafiato per questa acclamatissima serie, già vincitrice di numerosi premi Eisner e Harvey, di cui è stato annunciato anche l'adattamento a serie TV di Amazon Prime Video.

APPUNTAMENTI: Il disegnatore Cliff Chiang sarà ospite allo stand BAO Publishing per incontrare i lettori durante il prossimo Lucca Comics & Games, dal 30 ottobre al 3 novembre.

Paper Girls 6 sarà disponibile in libreria e fumetteria dal 10 ottobre 2019".

