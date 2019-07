Papergames presenta EVOLxLOVE: il nuovo anime tratto da un Otome Game!

Tutte le ragazze appassionate di anime possono esultare, visto che EVOLxLOVE, l'apprezzatissimo Otome Game giapponese, sta per ottenere una trasposizione animata. Come potete osservare in calce, Papergames ha recentemente svelato sul proprio profilo Twitter l'esistenza di un adattamento, che andrà in onda presumibilmente a partire dal prossimo anno.

Per chi non fosse familiare, gli Otome Games sono dei tipi di videogiochi giapponesi tipicamente indirizzati ad un pubblico femminile, nei quali bisogna cercare di arrivare in fondo alla trama sviluppando delle relazioni romantiche tra i personaggi.

Il videogioco originale, Koi to producer: EVOLxLOVE, è stato lanciato sul mercato mobile (iOS e Android) nel dicembre del 2017 e conta ad oggi più di 90 milioni di download.

La sinossi della trama recita quanto segue: "Dopo aver ereditato la compagnia in bancarotta del padre, una ragazza deve ingegnarsi per salvare l'azienda dal collasso. Durante le giornate di lavoro, si presentano a lei 4 uomini: l'esperto di finanza Zen, l'idol Kira, l'ufficiale di polizia Haku e lo scienziato Simon. Tutto d'un tratto, la ragazza si ritrova trascinata in una misteriosa cospirazione riguardante l'esistenza di un potere di nome EVOL".

Il cast dietro la serie sarà composto dagli stessi doppiatori del videogioco, dunque Tomokazu Sugita tornerà nei panni di Zen, Tetsuya Kakihara in quelli di Kira, Yuuki Ono tonerà come Haku e Daisuke Hirakawa sarà nuovamente Simon. Un primo video promozionale dell'opera è reperibile in cima all'articolo.

