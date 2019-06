Paperino festeggia 85 anni e ottiene un numero di Topolino completamente dedicato

Nei racconti a fumetti della Disney esistono contemporaneamente due grandi universi, quello dei topi e quello dei paperi, che spadroneggiano nelle storie proposte sul settimanale Topolino, edito in Italia da Panini Comics. Quest'anno si celebrerà uno dei compleanni di una delle figure di punta, Paperino, con un'edizione speciale della rivista.

La Panini Comics ha annunciato un evento speciale per celebrare gli 85 anni, che saranno compiuti il 9 giugno, del popolarissimo Paperino, uno dei personaggi più amati della Disney. Mercoledì 5 giugno vedrà pubblicato nelle edicole il numero 3315 di Topolino, dedicato esclusivamente al papero più sfortunato.

Il volume monografico conterrà ben cinque storie con Paolino Paperino protagonista che metteranno in bella mostra i suoi lati caratteriali. La prima di queste storie sarà dedicata alla conclusione del ciclo dedicato a Leonardo da Vinci, illustre figura che da alcune settimane era la protagonista di una parodia chiamata "Paperino, Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale".

La seconda invece sarà intitolata "Paperino contro Paperino", incentrata su una sfida tra il papero e i suoi alter ego. Il protagonista sarà messo a dura prova considerate le capacità di queste sue varianti, ma queste ultime si accorgeranno che senza la personalità principale non possono andare molto lontano.

Non mancano poi le storie che hanno reso famoso Paperino, quelle in cui lotta con la vita quotidiana: I corti di Paperino saranno due storie scollegate tra loro, e nella prima di queste faranno anche la loro apparizione due antagonisti di lunga data del papero: Cip e Ciop! Infine, la quinta storia è dedicata al rapporto di Paperino con la sua proverbiale sfortuna, intitolata "Paperino e il ricciolo della fortuna".

Il settimanale Topolino si concluderà poi con una parte editoriale, anche questa dedicata al personaggio di Paperopoli, con la rubrica Paperino dalla A alla Z, la quale raccoglierà le parole chiave che, secondo la redazione, descrivono al meglio l'icona figura della Disney.

I festeggiamenti però non si limitano alla sola rivista: infatti, in edicola è possibile trovare anche la statuetta da collezione Paperino Gold, venduta insieme al numero 3315 di Topolino, per poi proseguire con il mensile Paperino, in uscita sempre nel mese di giugno, che riproporrà alcune delle storie più celebri con una copertina in effetto metallizzato.

Nelle prossime settimane, a partire dal 12 giugno, continueranno i festeggiamenti grazie al cinquantesimo anniversario dalla prima apparizione di Paperinik. Il numero 3316 di Topolino conterrà la storia "Paperinik: tutto cominciò così", scritta e disegnata da Marco Gervasio, e potrà essere richiesto in allegato un pezzo della famosissima auto 313.