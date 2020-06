Paperino festeggia il compleanno: il papero più famoso al mondo compie 86 anni

Ci sono dei personaggi immortali che affascinano sia grandi che piccini. Molti di questi ci accompagnano dall'infanzia e tra i più iconici ci sono per forza quei mitici animali antropomorfi realizzati dalla Disney. Con una storia quasi centenaria, uno di loro oggi festeggia il compleanno: è Paolino Paperino, o Donald Duck.

Nato il 9 giugno 1934, debuttò nel cortometraggio "La Gallinella Saggia", col titolo americano di "The Wise Little Hen". All'epoca, Donald Duck non aveva lo stesso aspetto di oggi ma aveva un becco molto più allungato, una blusa diversa e dei piedi molto più lunghi. Col tempo e varie modifiche da parte dei disegnatori è arrivato ad avere il design del Paolino Paperino che conosciamo oggi.

Anche se con 86 anni sul groppone, Paolino Paperino non smette mai di stupire e affascinare i lettori delle storie Disney. Lo scorso anno gli fu addirittura dedicato un numero speciale di Topolino, mentre le sue avventure continuano a essere presenti in tutti i numeri che utilizzano anche le sue doppie identità: Paperinik, Double Duck, l'agente segreto Qu-Qu 7 e tanti altri.

Il papero sfortunato continua a essere protagonista di tante storie anche dopo anni e siamo sicuri che continuerà a farlo ancora per tanto tempo. Sempre per quanto riguarda il fumetto Disney, arriverà a breve una collana dedicata a Topolino.