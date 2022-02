Un parco tematico celebra Tokyo Revengers: i membri della Toman ospiti di un evento

Nel corso del 2021 abbiamo assistito all’ascesa nell’Olimpo di Tokyo Revengers, il manga di Ken Wakui la cui mania è esplosa in seguito al rilascio dell’adattamento anime da parte dello studio d’animazione Liden Films. Il clamoroso successo dell’opera continua anche in questo nuovo anno, con l’apertura di un parco tematico.

In attesa di nuovi trailer su Tokyo Revengers Stagione 2, l’opera serializzata da Kodansha raggiunge un nuovo, importante traguardo. Di recente, è stato rivelato che il parco divertimenti JOYPOLIS di Odaiba, Giappone, ospiterà un evento speciale dedicato a Tokyo Revengers. Al momento, i dettagli su questa partnership non sono ancora stati resi noti, ma dal 5 aprile fino al 3 luglio, il tema centrale del parco sarà Tokyo Revengers.

Questa, non è la prima volta che si tengono manifestazioni del genere. Poche settimane fa, una gigantesca statua dorata di Mikey di Tokyo Revengers adornava un esibizione celebrativa. La collaborazione con JOYPOLIS non è dunque una sorpresa, dal momento in cui Tokyo Revengers ha oltrepassato le 50 milioni di copie in circolazione.

Ad accompagnare l’annuncio, come vedete dal tweet in calce all’articolo, vi è un poster ufficiale che vede i principali componenti della Toman in abiti da lavoro. Oltre a ciò, possiamo vedere anche Takemichi, Mikey e co. in versione chibi.