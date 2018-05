Pare che Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, stia lavorando ad un terzo 'progetto segreto'

Come appreso nelle scorse settimane, il 2018 sarà un sanno ricco di sorprese per i fan di Fairy Tail, i quali potranno assistere non solo alla terza stagione animata, ma anche al sequel cartaceo del manga e addirittura ad un nuovo spin-off inedito. Pare tuttavia che ci sia ancora un altro progetto segreto nel pentolone di Hiro Mashima...

Durante la giornata di ieri, attraverso Twitter, il noto mangaka Hiro Mashima ha infatti lasciato intendere l’esistenza di un nuovo progetto legato probabilmente a Fairy Tail di cui eravamo ancora all’oscuro. Nel suo Tweet, il sensei ha infatti dichiarato di star lavorando ad un “progetto segreto” che starebbe complicando la sua già affollata agenda.



Il mangaka è infatti al lavoro non solo su questo nuovo progetto non ancora annunciato, ma anche sulla sua prossima serie - che ricordiamo non sarà ambientata nell’universo di Fairy Tail - e sul sequel della sua opera più famose, di cui però curerà soltanto la sceneggiatura.



Tornando sul progetto segreto, non è ancora chiaro se questo sia effettivamente legato a Fairy Tail o meno, ma il sensei ha specificato che “le idee emergono una dopo l’altra”. Che si tratti o meno di Fairy Tail, dev’essere comunque molto impegnativo lavorare contemporaneamente a tre progetti diversi, di cui due verranno lanciati molto prima del previsto e che pertanto presentano delle scadenze anche piuttosto strette.



La nuova opera di Mashima verrà infatti serializzata a partire dal trentesimo numero di Weekly Shonen Magazine, che raggiungerà gli scaffali nipponici il prossimo 27 giugno. Il sequel di Fairy Tail, invece, dovrebbe essere lanciato nei mesi successivi.