Pare che Metal Lee di Boruto: Naruto Next Generations stia compiendo dei piccoli progressi

Fra tecniche ninja e poteri oculari, Naruto ci ha mostrato tantissime tecniche di combattimento, ma Rock Lee ha a sua volta dimostrato che persino un ninja incapace di controllare il proprio chakra potrebbe diventare un eroe. Sembra inoltre che suo figlio, Metal Lee, sia pronto a seguire le orme del padre... A patto che riesca a superare l'ansia.

Come saprete se state seguendo l’anime di Boruto: Naruto Next Genrations, la serie ha recentemente deciso di esplorare il personaggio di Metal Lee, che sotto la guida di suo padre sta cercando di imparare ad aprire le Otto Porte Difensive del Corpo... seppur con risultati alquanto deludenti.



A causa della sua palpabile agitazione, Metal Lee ha sempre avuto dei problemi ad allenasi col proprio padre. Incapace persino di eseguire la tecnica dell’Uragano della Foglia, il ragazzo si è rivolto al maestro Gai, che di conseguenza gli ha ricordato cosa comporti la scelta di perseverare lungo la via del ninja.



Spronato dalle parole di Gai, Metal Lee ha nuovamente combattuto contro Rock Lee, e sebbene lo spettacolo sia stato seguito a dozzine di occhi indiscreti, il ragazzo è riuscito a superare le proprie inquietudini: non solo Metal ha dato prova del proprio valore, ma addirittura ha aperto la prima delle Otto Porte Difensive del Corpo, la quale gli ha permesso di utilizzare la tecnica del Lobo Frontale.



Mentre Gai ha aperto tutte e otto le porte, ed è sopravvissuto per poterlo raccontare, Rock Lee è attualmente in grado di aprire solo le prime sei. A ragion veduta, ci vorrà ancora molto tempo perché Metal Lee raggiunga il livello dei suoi predecessori!